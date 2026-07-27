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Dự báo mưa lớn, vùng cao Lào Cai khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Thứ Hai, 22:20, 27/07/2026
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VOV.VN - Trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra trong những ngày cuối tháng 7, các địa phương tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.


Trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra trong những ngày cuối tháng 7 tại Lào Cai, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, thôn Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai - nơi có hai cụm dân cư nằm tách biệt giữa núi cao và khe suối, đã chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó.

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Bà con thôn Cang Dông phát quang giao thông liên thôn đón mùa mưa bão.

Anh Lò Văn Ngô, Trưởng thôn Cang Dông cho biết, rà soát có 9 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, nên đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở bà con sẵn sàng sơ tán khi cần thiết: “Khi có thông tin, văn bản chỉ đạo của UBND xã, chúng tôi chuyển ngay đến các nhóm Zalo của thôn. Những hộ không có điện thoại thì thông báo trực tiếp hoặc phát trên loa. Chúng tôi cũng nhắc bà con không ngủ ở lán nương, không buộc gia súc gần khe suối và vận động các hộ có nguy cơ cao, nhất là gia đình có người già, trẻ nhỏ chủ động di chuyển đến nơi an toàn”.

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Người dân khắc phục giao thông sau 1 đợt mưa lớn.

Ông Giàng A Dê, Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi có dự báo mưa lớn, xã đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai đến toàn bộ 15/15 thôn, bản và từng hộ dân. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế đi qua suối, ngầm tràn và những khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động bảo đảm an toàn về người và tài sản khi mưa lớn xảy ra. Cùng với chú trọng bảo đảm an toàn cho người dân, địa phương đặc biệt quan tâm đến việc giữ thông suốt hệ thống giao thông.

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Chòm dân cư dân tộc Mông, thôn Cang Dông.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các thôn, bản rà soát toàn bộ các tuyến đường liên thôn, liên xã; đồng thời nạo vét, khơi thông cống rãnh. Địa phương cũng bố trí máy xúc thường trực để khi xảy ra sạt lở hoặc ách tắc giao thông có thể huy động xử lý ngay, bảo đảm việc đi lại của người dân”, ông Giàng A Dê cho biết thêm.

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Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền để người dân vùng cao không chủ quan trước mưa lũ.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và chính quyền các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Trong đó, yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để sẵn sàng sơ tán người dân; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực sạt lở; kiểm tra an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Các lực lượng quân sự, công an, y tế, giao thông và ngành nông nghiệp được yêu cầu duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả nếu có tình huống thiên tai xảy ra.

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Lào Cai nỗ lực khắc phục giao thông, ổn định đời sống sau mưa lũ

VOV.VN - Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai. Trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông, giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục, công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân đang được triển khai tích cực.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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