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Phụ huynh Quảng Trị lo lắng vì thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học

Thứ Ba, 09:07, 08/09/2026
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VOV.VN - Bước vào năm học mới, tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đang diễn ra tại tỉnh Quảng Trị khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

 

Đã khai giảng năm học 2026-2027 nhưng một số phụ huynh tại tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể mua đủ sách giáo khoa theo danh mục cho con học. Ghi nhận tại nhiều nhà sách, tình trạng thiếu hụt cục bộ các đầu sách, nhiều gia đình phải tìm kiếm khắp nơi hoặc mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách.

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Nhiều tiệm sách lớn tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vẫn còn thiếu nhiều đầu sách

Anh Nguyễn Mạnh Toản, ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị lo lắng, đã vào năm học mới nhưng 2 đứa con anh vẫn thiếu một số sách, gia đình nhiều lần tìm mua tại các nhà sách nhưng không có: “Năm nay, sách giáo khoa rất thiếu. Tôi đi đến 3-4 nhà sách mà vẫn chưa tìm đủ bộ sách cho con để mà học tập. Cũng mong muốn là nhà xuất bản cố gắng có thêm những đầu sách còn thiếu cho các em, các cháu có đủ sách để học”.

Năm nay, cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa. Nhiều thời điểm nguồn cung từ nhà xuất bản bị chậm nhịp. Các cửa hàng sách phải chủ động liên hệ, nỗ lực tìm mọi cách để bổ sung nguồn sách, kịp thời phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Chị Trần Thị Lý, chủ một nhà sách trên địa bàn phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho hay: “Hiện tại nhà sách của chúng tôi thấy nhu cầu tăng cao của phụ huynh, học sinh tìm các bộ sách giáo khoa lẻ, đặc biệt là các đầu sách Lịch sử và Địa lý của tất cả các khối lớp. Nhà sách cũng kịp thời liên hệ công ty sách để mà đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh trước thềm năm học mới”.

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Nhiều đầu sách giáo khoa còn thiếu nên chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu việc các cấp học sử dụng thống nhất bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” trên phạm vi toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm nhanh chóng đưa sách đến tay học sinh một cách đầy đủ và kịp thời nhất. Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Quảng Bình là đơn vị phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. Từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn, đơn vị đã làm việc trực tiếp với các nhà xuất bản, thúc đẩy tiến độ in ấn, bổ sung sách, bảo đảm cung ứng cho học sinh.

Bà Phan Thị Tuyết, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Quảng Bình thông tin: “Công ty chúng tôi cũng hiểu được sự lo lắng của phụ huynh và học sinh. Hiện nay, công ty vẫn đang nhập nguồn hàng sách giáo khoa đều đặn về tại công ty. Nhưng số lượng cũng có hạn do phải phụ thuộc vào tiến độ in ấn và sự phân phối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, công ty cũng đang nỗ lực để tìm kiếm và điều chuyển những sách từ các tỉnh khác hoặc các kênh phân phối khác để đủ sách giáo khoa cho tỉnh”.

Việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên phạm vi cả nước là chủ trương phù hợp, góp phần tiết kiệm chi phí, thuận lợi trong tổ chức dạy học và tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận thống nhất về nội dung chương trình. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt cục bộ một số loại sách đang làm phụ huynh lo lắng, ảnh hưởng đến việc học của học sinh. 

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Nguồn cung nhiều đầu sách giáo khoa đến nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh triển khai chủ trương này theo lộ trình, trước mắt ưu tiên tại các trường học còn khó khăn, nhất là khu vực biên giới; hạn chế tình trạng thiếu cục bộ, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

“Trước mắt sẽ tổ chức ở các đơn vị trường học khó khăn, vùng biên giới. Tiếp theo đó sẽ thực hiện các lộ trình theo từng năm, với mục tiêu đến năm 2029 - 2030 thì tất cả các cơ sở giáo dục đều thực hiện một cách đồng loạt chủ trương này. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các cơ sở giáo dục sẽ cùng với các địa phương làm tốt công tác triển khai việc sử dụng bộ sách giáo khoa và sử dụng thư viện dùng chung cho các đơn vị trường học, để giúp cho các em có điều kiện học tập tốt nhất và được tiếp cận với đầy đủ các bộ sách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

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Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hàng triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới. Thế nhưng, tại nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, không ít phụ huynh lại đang phải chạy ngược chạy xuôi tìm mua sách giáo khoa cho con.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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