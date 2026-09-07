Bộ GD&ĐT sẽ sửa chương trình, sách giáo khoa để tăng Tiếng Anh, AI

Sửa chương trình, sách giáo khoa theo yêu cầu mới

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027 được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trong Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành.

Theo đó, chương trình và sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu mới, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông. Nội dung học tập được định hướng tinh giản, dành nhiều thời lượng hơn cho thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất. Một định hướng đáng chú ý là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Việc sửa đổi sách giáo khoa được đặt trong tổng thể điều chỉnh chương trình, nhằm đáp ứng các yêu cầu mới về nội dung và phương pháp giáo dục.

Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh; giảm các cuộc thi, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp, không góp phần nâng cao chất lượng hoặc gây áp lực không cần thiết cho giáo viên, học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được ban hành năm 2018, triển khai cuốn chiếu từ năm học 2020-2021. Trong quá trình thực hiện, chương trình là căn cứ để tổ chức dạy học, còn sách giáo khoa là một trong những học liệu được sử dụng trong nhà trường.

Do đó, việc sửa đổi sách giáo khoa được đặt trong tổng thể điều chỉnh chương trình, nhằm đáp ứng các yêu cầu mới về nội dung và phương pháp giáo dục.

Trước đó, tháng 9/2025, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính. Một số nội dung sách giáo khoa cũng được cập nhật, chủ yếu ở các môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Tăng cường Tiếng Anh, AI

Đối với AI, Bộ đã thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông từ cuối năm 2025. Trong nhiệm vụ năm học mới, AI tiếp tục được đặt trong yêu cầu phát triển năng lực số và ứng dụng có chọn lọc, phù hợp mục tiêu giáo dục.

Về ngoại ngữ, Bộ GD&ĐT đang đề xuất tổ chức dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, dự kiến triển khai từ năm học 2028-2029, với thời lượng 70 tiết/năm ở lớp 1; lớp 2 dự kiến thực hiện sau đó một năm. Định hướng này cũng yêu cầu phát triển đồng bộ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bảo đảm tính liên thông từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp.

Cùng với đổi mới chương trình và sách giáo khoa, ngành Giáo dục tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp; bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường.

Mục tiêu chung của năm học 2026-2027 được Bộ GD&ĐT xác định là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.