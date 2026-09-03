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Lào Cai đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới

Thứ Năm, 09:36, 03/09/2026
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VOV.VN - Năm học 2026-2027, hơn 477.000 học sinh Lào Cai sử dụng chung một bộ sách giáo khoa với học sinh cả nước. Phụ huynh, học sinh đánh giá cách làm này thuận tiện, tạo sự công bằng, đồng thời ngành giáo dục chủ động bảo đảm sách và cơ sở vật chất.

Chị Nguyễn Minh Hạnh ở tổ dân phố Đồng Tâm 5, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai có hai con học lớp 6 và lớp 9. Là một viên chức đơn vị sự nghiệp công, công việc chị khá bận rộn nên việc các con được dùng chung một bộ sách giáo khoa cùng với học sinh cả nước khiến chị đỡ mất công sức và thời gian hơn.

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Đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa là điều kiện quan trọng trong việc dạy và học

Chị Hạnh cho rằng, những năm vừa qua, việc dùng nhiều bộ sách giáo khoa có những bất cập, phụ huynh không thể tự chủ động mua sớm sách giáo khoa cho con mình vì không biết nhà trường sẽ dùng bộ sách nào và khi kết thúc năm học, muốn tặng lại những bộ sách giáo khoa đó cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu, vùng xa cũng rất khó vì không biết các cháu có dùng được hay không?

"Khi năm nay có chủ trương dùng chung một bộ sách giáo khoa như thế này thì phụ huynh chúng tôi cảm thấy vui mừng và thấy rất là hợp lý. Đối với nhà trường của các con tôi thì cũng đã hướng dẫn cho các phụ huynh chủ động mua sắm sách giáo khoa cho con mình và chúng tôi với sự hướng dẫn của nhà trường thì cũng đã có thể tự tìm mua sách giáo khoa chuẩn bị cho con bước vào năm học mới.", chị Hạnh nói.

Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài việc dễ chọn mua sách thì khi được học chung một bộ sách giáo khoa cùng với học sinh cả nước, các em cũng thấy yên tâm và tự tin hơn.

"Theo em, với bộ sách dùng chung thì tất cả học sinh trên mọi vùng miền đều tiếp cận cùng một hệ thống ngữ liệu, như vậy thì tạo sự công bằng và bình đẳng. Khi chuẩn bị các kì thi thì chúng em cũng tìm được tài liệu chung nhiều hơn để ôn tập, giảm cảm giác lo lắng phạm vi đề quá rộng", em Nguyễn Thùy Linh chia sẻ.

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Mua đầy đủ sách giáo khoa cho các con trước ngày khai trường là công việc được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm

Trong năm học này, nhiều nhà trường ở Lào Cai cũng đã chủ động tìm nguồn sách, liên hệ với các đơn vị phân phối sách, sau đó thông báo để phụ huynh có nhu cầu đăng kí qua trường. Khi có sách về, nhà trường trao tận tay các em học sinh, rất thuận tiện và đảm bảo.

Chị Phạm Hương Giang ở tổ dân phố Yên Ninh 12, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết: "Nhà trường thông báo khá rõ ràng, cụ thể về danh mục và thời gian mua sách. Việc mua sách ngay tại trường rất thuận tiện, phụ huynh không phải mất thời gian tìm mua sách cho con ở bên ngoài. Tôi thấy cách nhà trường tổ chức như vậy rất là thiết thực và thuận lợi cho phụ huynh. Sách được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu, giúp phụ huynh yên tâm và các con có đủ sách để bước vào năm học mới".

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Năm nay các cửa hàng sách ở Lào Cai nhập số lượng lớn sách giáo khoa phục vụ nhu cầu của học sinh

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 500 cơ sở giáo dục với hơn 477.000 học sinh. Theo ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, các xã, phường đã chủ động rà soát về các cơ sở vật chất, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trong đó có sách giáo khoa cho năm học mới.

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Ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, các xã, phường đã chủ động rà soát về các cơ sở vật chất, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trong đó có sách giáo khoa cho năm học mới.

"Ngành Giáo dục và đào tạo cũng lưu ý các đơn vị nhà trường tiếp tục khẩn trương rà soát để những khó khăn, vướng mắc phát sinh để phấn đấu tất cả các em học sinh đều phải có điều kiện học tập an toàn, đầy đủ ngay từ đầu năm học, tạo khí thế phấn khởi để triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Riêng về sách giáo khoa thì năm nay tỉnh mua cho 100% học sinh của 4 trường nội trú biên giới, trước ngày 30/8 sách giáo khoa đến tay các em học sinh.", ông Đào Anh Tuấn cho hay.

Yên tâm và tự tin, học sinh vùng cao, miền núi Lào Cai sẵn sàng bước vào bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều kỳ vọng.

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Khánh Hòa miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình 3 năm

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình 3 năm, bắt đầu từ năm học 2026-2027 tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, mở rộng dần và hoàn thành trên toàn tỉnh từ năm học 2028-2029. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026-2028 dự kiến gần 79 tỷ đồng.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
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