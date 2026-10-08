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Phụ huynh tố bác sĩ Nhi đồng 1 từ chối khám cho trẻ đang sốt cao 39°C

Thứ Năm, 16:56, 08/10/2026
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VOV.VN - Một phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội về việc con mình sốt cao, mệt lả nhưng bị bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM yêu cầu chuyển sang phòng khám khác sau khi xảy ra tranh luận. Bệnh viện cho biết đã xác minh vụ việc và nhận thiếu sót trong giao tiếp, đồng thời xin lỗi gia đình.

Theo nội dung phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội, sáng 5/10, người mẹ đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 khám, lấy số thứ tự 46 tại phòng E03.06. Trẻ được cho là sốt khoảng 39 độ C, lừ đừ, nôn ói, người run và không thể ngồi vững.

Do khu vực chờ đông, không có chỗ ngồi, phụ huynh đưa con vào trong phòng khám để ngồi tạm. Người này cho biết bác sĩ đã yêu cầu đưa trẻ ra ngoài và hỏi ai cho phép vào phòng. Theo phản ánh, cách trao đổi khiến hai bên xảy ra tranh luận.

Khi đến lượt, phụ huynh cho rằng bác sĩ gọi tên bệnh nhi nhưng tiếp tục xảy ra bất đồng. Người này phản ánh bác sĩ đập bút, rời khỏi phòng, sau đó thông báo sẽ không khám cho trẻ và đề nghị chuyển sang phòng khác.

Phụ huynh không đồng ý vì cho rằng con đã chờ hơn một giờ đồng hồ. Sau đó, nhân viên bệnh viện can thiệp và đưa bệnh nhi sang phòng khác để khám. Người này cho biết đã gửi phản ánh đến bệnh viện và đường dây nóng ngành y tế.

Trao đổi về vụ việc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã rà soát hồ sơ, làm việc với bác sĩ trực tiếp khám, nhân viên điều hành khu khám bệnh và những người hỗ trợ bệnh nhi; đồng thời mời gia đình đến trao đổi để làm rõ sự việc.

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Hình ảnh trẻ nằm chờ đến lượt khám được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Facebook Châu Thoại Mỹ).  

Theo tường trình của bác sĩ, thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám đang tiếp nhận bệnh nhi theo thứ tự và trả kết quả xét nghiệm cho những trẻ đã khám trước đó. Do trẻ mệt, khu vực chờ bên ngoài đông, người nhà đưa trẻ vào phòng ngồi chờ. Bác sĩ yêu cầu gia đình chờ bên ngoài để bảo đảm không gian khám, vì còn khoảng 3-4 trẻ sẽ vào khám sau khi có kết quả xét nghiệm.

Tuy nhiên, bệnh viện thừa nhận do bệnh nhân đông, bác sĩ chưa giải thích đầy đủ để gia đình hiểu, thông cảm và phối hợp với đề nghị này.

Khi đến lượt, bác sĩ gọi tên để xác nhận đúng người bệnh trước khi khám, theo bệnh viện đây là bước cần thiết để bảo đảm an toàn trong thăm khám và kê đơn. Tuy nhiên, cách giao tiếp của bác sĩ khiến người nhà cảm thấy chưa được hỏi trực tiếp, dẫn đến trao đổi căng thẳng.

Theo giải trình của bác sĩ, lo ngại việc tranh luận tiếp tục làm chậm quá trình khám cho trẻ và ảnh hưởng các bệnh nhi khác đang chờ, bác sĩ đã chủ động liên hệ bộ phận điều hành, nhờ một đồng nghiệp khác khám ngay cho trẻ để tiếp tục khám những bệnh nhi còn lại.

Bộ phận điều hành sau đó đưa trẻ đến bác sĩ khác khám, đồng thời cử nhân sự hỗ trợ gia đình trong quá trình xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám. Hồ sơ bệnh viện ghi nhận trẻ đã được khám, thực hiện xét nghiệm và kê đơn. Trước khi trẻ ra về, bộ phận điều hành khu khám bệnh đã xin lỗi gia đình và ghi nhận phản ánh.

Tại buổi làm việc sáng 8/10, bệnh viện cho biết đã trao đổi với gia đình trên tinh thần cởi mở, cầu thị. Bệnh viện rất tiếc về việc bác sĩ có thái độ giao tiếp chưa phù hợp, chưa giải đáp thắc mắc và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người nhà ngay thời điểm xảy ra sự việc. Lãnh đạo khoa cũng xin lỗi gia đình, yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết, đồng thời nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Bệnh viện cho biết trong giai đoạn cao điểm đã tăng cường thêm phòng khám, bố trí khám thông tầm nhằm giảm thời gian chờ, đồng thời nhắc nhở nhân viên chú trọng giao tiếp và hỗ trợ người bệnh.

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Chuyển mùa, trẻ mắc bệnh hô hấp tăng

VOV.VN - Hà Nội đang chuyển mùa, trẻ quay lại trường học trước tình trạng nhiều bệnh đường hô hấp như cúm A/B, sốt xuất huyết, virus hợp bào hô hấp (RSV), Covid-19 gia tăng, khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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