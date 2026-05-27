Phụ huynh "tố" Giải bơi học sinh phổ thông TP Hà Nội có nhiều dấu hiệu bất thường

Trong đơn thư, bà Nguyễn Phương Thảo, phụ huynh vận động viên Doãn Minh Khoa, cho biết kết quả thi đấu của vận động viên Doãn Minh Khoa tại nội dung 50m tự do nam lứa tuổi 14-15, lượt thi đấu số 4 diễn ra ngày 19/5/2026 tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình có dấu hiệu sai sót kỹ thuật và thiếu minh bạch trong quá trình xác nhận thành tích thi đấu.

Theo đó, bà Thảo cho hay, sau khi vận động viên Doãn Minh Khoa (làn bơi số 03) chạm đích, hệ thống bảng điện tử không hiển thị kết quả ngay lập tức như thông thường mà chậm từ khoảng 1–2 giây. Tại thời điểm đầu tiên hiển thị, thành tích của vận động viên Doãn Minh Khoa được công bố là 27 giây 78. Tuy nhiên, ngay sau đó, bảng điện tử tiếp tục thay đổi và hiển thị thành tích 26 giây 95, đồng thời xếp vận động viên Doãn Minh Khoa đứng vị trí số 1 chung cuộc. Đáng lưu ý, thành tích 26 giây 95 cũng trùng khớp với kết quả bấm tay của trọng tài.

“Tuy nhiên, Ban Tổ chức sau đó lại không công nhận thành tích này mà sử dụng kết quả khác để xác định thứ hạng chung cuộc. Việc thay đổi kết quả trực tiếp trên bảng điện tử ngay trong quá trình công bố nhưng không có giải thích công khai, minh bạch đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của vận động viên.

Qua theo dõi xuyên suốt giải đấu, tôi nhận thấy hệ thống kỹ thuật và bảng điện tử đã nhiều lần xảy ra sai sót trong việc hiển thị thành tích, cụ thể, ở nội dung 100m Ếch nam lứa tuổi 14–15, vận động viên T.Đ.K là người về nhất với thành tích thực tế 1 phút 16 giây 54. Tuy nhiên bảng điện tử lại hiển thị thành tích 1 phút 31 giây 75 và xếp hạng sai vị trí.

Chỉ sau khi có kiến nghị từ phụ huynh và đơn vị liên quan thì Ban Tổ chức mới điều chỉnh, công nhận lại đúng thành tích 1 phút 16 giây 54. Tại nội dung 50m Ếch nữ lứa tuổi 7–8, kết quả của nhiều vận động viên cũng bị sai lệch, dẫn tới Ban Tổ chức phải in lại toàn bộ bảng kết quả. Những sự việc nêu trên cho thấy hệ thống ghi nhận thành tích và quy trình xác nhận kết quả có dấu hiệu thiếu ổn định, tiềm ẩn sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tính khách quan và công bằng của giải đấu”, bà Thảo nêu rõ trong đơn thư.

Bà Nguyễn Phương Thảo cũng cho biết, sau khi nhận thấy kết quả thi đấu của con có dấu hiệu bất thường đã tìm đến phòng điều khiển bảng điện tử tính thành tích để hỏi rõ, nhưng không nhận được sự giải thích rõ ràng: "Khu vực phòng điều khiển bảng điện tử là nơi công bố thành tích của thí sinh, thế nhưng các cán bộ trong khu vực này không có thẻ tên, rõ chức vụ, có người không đeo thẻ ban tổ chức, không rõ chức năng, nhiệm vụ là gì nhưng vẫn có mặt tại khu vực này. Trong khi đó kết quả hiển thị trên bảng điện tử hoàn toàn có thể chỉnh sửa, khiến tôi nghi ngại về sự minh bạch của kết quả thi đấu".

Phụ huynh này cho rằng việc thiếu minh bạch, sai lệch trong kết quả cuộc thi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích, quyền lợi hợp pháp của vận động viên mà còn để lại những tác động tiêu cực về mặt tinh thần, tâm lý đối với học sinh đang trong quá trình hình thành nhân cách và niềm tin vào cuộc sống.

“Con tôi đã nỗ lực tập luyện nghiêm túc, bền bỉ trong nhiều năm. Việc chứng kiến kết quả công khai trên mảng điện tử thay đổi liên tục nhưng không được giải thích rõ ràng đã khiến cháu suy sụp tinh thần, vô cùng hoang mang về sự công bằng của thể thao, làm suy giảm động lực rèn luyện và ý chí phấn đấu, niềm tin rằng sự cố gắng chân chính được công nhận xứng đáng.

Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến riêng con tôi mà còn gây bức xúc, lo ngại cho nhiều phụ huynh học sinh tham gia giải đấu. Nếu các sai sót kỹ thuật hoặc các dấu hiệu thiếu khách quan không được xem xét, làm rõ và xử lý minh bạch sẽ tạo ra tiền lệ xấu trong môi trường thể thao học đường, nơi cần đề cao sự trung thực, công bằng, danh dự và tôn trọng thành quả của học sinh.

Đồng thời việc liên tiếp xảy ra các trường hợp sai lệch kết quả nhưng không được giải trình công khai, kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giải Bơi học sinh thành phố Hà Nội, uy tín của đơn vị tổ chức và niềm tin xã hội đối với thể thao học đường”, bà Thảo nói.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Đỗ Anh Tuấn, huấn luyện viên phụ trách đội tuyển bơi phường Ngọc Hà và ông Nguyễn Huy Tấn, Trưởng đoàn thể thao phường Ngọc Hà, cho biết đã gửi đơn thư khiếu nại đề nghị Ban Tổ chức xem xét lại kết quả thi đấu của lượt thi đấu số 4, cự ly 50m tự do lứa tuổi 14-15 ngày thi 19/5 tại Bể bơi Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình.

Ông Đỗ Anh Tuấn cho biết, trong quá trình theo dõi cả trận đấu, nhận thấy bảng điện tử tính thành tích của vận động viên xảy ra rất nhiều lỗi, không chính xác.

Ông Đỗ Anh Tuấn cũng kiến nghị ban tổ chức xem xét lại kết quả của vận động viên theo đúng điều lệ giải, đồng thời đưa ra kết luận minh bạch và có biện pháp xử lý, điều chỉnh kết quả (nếu có) để đảm bảo tính công bằng.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được đơn thư của phụ huynh và đại diện đoàn thể thao phường Ngọc Hà. Hiện các phòng chức năng liên quan đang xem xét xử lý theo đúng quy định.