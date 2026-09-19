Phụ nữ vùng biên An Giang với mô hình tự quản đường biên, cột mốc

Tịnh Biên là địa bàn biên giới của tỉnh An Giang, tiếp giáp với Campuchia, có vị trí quan trọng trong giao thương hàng hóa. Cùng với phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, việc giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc và chủ quyền lãnh thổ luôn là nhiệm vụ quan trọng.

Nhằm phát huy vai trò tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang thành lập mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới”.

Bảo vệ đường biên, cột mốc và chủ quyền lãnh thổ luôn là nhiệm vụ quan trọng

Chị Huỳnh Thị Huỳnh Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm Phú Cường, đồng thời là Tổ trưởng Tổ Phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới cho biết, từng thành viên trong tổ đều phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân; chủ động tham gia các hoạt động của Tổ; kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực biên giới.

Chị Hoa chia sẻ, việc giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và hội viên, phụ nữ.

“Sống trên địa bàn biên giới thì mỗi người càng phải có ý thức và trách nhiệm với nơi mình sinh sống. Với vai trò Tổ trưởng và Chi hội trưởng, tôi xác định mình phải gương mẫu trước, thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt các quy định về biên giới”.

Đồn Biên phòng sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, cung cấp thông tin về tình hình an ninh biên giới

Là một trong những thành viên tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, chị Phạm Thị Mộng Kiều phấn khởi khi được góp một phần công sức cùng các lực lượng chức năng giữ gìn bình yên địa bàn. Trước đây, chị Kiều chỉ nghĩ việc giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự chủ yếu là nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng, Công an và Quân sự. Từ khi tham gia mô hình, chị nhận thức rõ người dân cũng có thể góp sức từ những việc nhỏ, phù hợp với khả năng, qua đó cùng các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ địa bàn biên giới.

“Là thành viên của tổ, tôi xác định mình bắt đầu từ những việc nhỏ hay như đi chợ hay đi lao động tôi chú ý quan sát nếu thấy dấu hiệu bất thường sẽ báo ngay cho tổ trưởng và các đồng chí biên phòng, đồng thời sẽ chấp hành sự phân công của thủ trưởng, tham gia các phong trào, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Kiều nói.

Mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới”

Mô hình có 50 thành viên, với nhiệm vụ phối hợp cùng các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, Hiệp định, Hiệp nghị và Quy chế biên giới; vận động gia đình, người thân không vượt biên trái phép, không tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy và các tệ nạn xã hội; chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các thành viên đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, cùng cộng đồng xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn.

Mô hình đang trở thành một kênh thông tin giúp lực lượng chức năng nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực biên giới

Theo bà Nguyễn Thị Thúy An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, việc triển khai mô hình tạo thêm kênh thông tin để phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân.

“Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên xác định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm chung, Hội làm tốt công tác là tuyên truyền, vận động bằng cách là tập hợp, vận động và phát huy lực lượng phụ nữ ở cơ sở. Từ mỗi hội viên sẽ lan tỏa đến mỗi gia đình. Từ mỗi gia đình sẽ lan tỏa và tạo thành ý thức chung của cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ bình yên nơi biên giới mà nơi cư chú mình đang sinh sống”, bà Nguyễn Thị Thúy An cho hay.

Điểm nổi bật của mô hình là phát huy vai trò của phụ nữ không chỉ với tư cách thành viên tham gia mà còn là lực lượng tuyên truyền, vận động, kết nối các gia đình và cộng đồng dân cư. Qua đó, vận động chồng, con, người thân và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về biên giới; nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Phụ nữ vùng biên An Giang với mô hình tự quản đường biên, cột mốc

Trung tá Huỳnh Hữu Hoà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, mô hình sẽ từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và người dân trong tự quản đường biên, cột mốc, tự bảo vệ và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Thời gian tới, Đồn Biên phòng sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, cung cấp thông tin về tình hình an ninh biên giới, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các thành viên; đồng thời tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin do mô hình cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ.

“Việc xây dựng các kênh thông tin, liên lạc thường xuyên sẽ góp phần tạo sự lết nối nhanh chóng giữa thành viên mô hình cũng như các lực lượng chức năng, nhất là khi có tình huống phát sinh trên địa bàn. Đối với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, việc phối hợp xây dựng mô hình là một nội dung thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đồn Biên phòng với Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”, Trung tá Huỳnh Hữu Hòa cho biết.

Từng thành viên trong tổ đều phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tuyên truyền

Mô hình đang trở thành một kênh thông tin giúp lực lượng chức năng nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực biên giới. Qua đó, mỗi hội viên trở thành một tuyên truyền viên, mỗi gia đình góp phần tạo điểm tựa trong cộng đồng; ý thức tự quản và trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn, củng cố tình đoàn kết quân dân và thế trận biên phòng toàn dân.