Phú Thọ chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ cháy bãi rác tạm Núi Bông

Ngày 13/10, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy tại bãi rác tạm khu vực Núi Bông. Mặc dù đám cháy cơ bản được khống chế vào sáng sớm cùng ngày, lửa vẫn bùng phát trở lại do các điểm cháy âm ỉ bên trong các lớp rác.

Vụ cháy tại bãi rác tạm khu vực Núi Bông, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, nhiều lần bùng phát trở lại do các điểm cháy âm ỉ bên trong.

Trước đó, tối 12/10, ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và xử lý sự cố.

Công an phường Vĩnh Phúc phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Yên thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), cùng các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng để dập lửa.

Đến khoảng 5h ngày 13/10, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khoảng 7h cùng ngày, lửa tiếp tục bùng phát trở lại. Tình trạng cháy âm ỉ bên trong các lớp rác, kết hợp với thời tiết hanh khô, làm gia tăng nguy cơ cháy lan ra khu vực xung quanh.

Phú Thọ yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm vụ cháy tại bãi rác tạm khu vực Núi Bông, phường Vĩnh Phúc.

Theo Công an phường Vĩnh Phúc, diện tích khu vực cháy ước tính khoảng 500-600m². Do bãi rác có diện tích rộng, đường vào khu vực cháy khó khăn, việc tiếp cận và xử lý triệt để các điểm cháy cần thêm phương tiện chuyên dụng cùng giải pháp phù hợp.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm vụ cháy

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/10/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 20194/UBND-NN2 về việc khẩn trương xử lý vụ cháy tại bãi rác tạm khu vực Núi Bông, phường Vĩnh Phúc.

Văn bản được ban hành trên cơ sở Văn bản số 2150/UBND-NN&MT ngày 13/10/2026 của UBND xã Bình Xuyên về vụ cháy lan rộng tại khu vực này.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, UBND phường Vĩnh Phúc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lửa lan rộng hoặc tái phát. Quá trình xử lý phải bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

UBND tỉnh đã yêu cầu khẩn trương dập tắt đám cháy, đánh giá ô nhiễm môi trường và đề xuất phương án xử lý lâu dài.

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu địa phương rà soát, đề xuất phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại bãi rác theo quy định.

Đối với công tác khắc phục hậu quả môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý dứt điểm những tồn tại tại bãi rác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất giải pháp xử lý lâu dài, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2026.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Phú Thọ được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xử lý đám cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Các đơn vị chức năng cũng phải kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy, xử lý vi phạm nếu phát hiện theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhằm xử lý dứt điểm vụ cháy, hạn chế nguy cơ tái phát và giảm thiểu những ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân khu vực.