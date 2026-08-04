Phú Thọ giảm hơn 630 trường công lập, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục

Cuộc sắp xếp quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Tỉnh Phú Thọ đang triển khai kế hoạch tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, toàn bộ việc sắp xếp sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026 nhằm bảo đảm hệ thống giáo dục vận hành ổn định trước thềm năm học 2026-2027.

Trường THPT Tam Nông, một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử ở Phú Thọ.

Hiện toàn tỉnh có 1.852 cơ sở giáo dục công lập với hơn 1 triệu học sinh, sinh viên. Quy mô lớn kéo theo nhiều áp lực về ngân sách, sự phân tán nguồn lực và tình trạng manh mún trong quản lý. Nhiều trường có quy mô nhỏ, đầu mối tổ chức cồng kềnh đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và quá trình đổi mới giáo dục.

Theo kế hoạch, Phú Thọ đặt mục tiêu giảm 631 trong tổng số 1.852 cơ sở giáo dục công lập, tương đương giảm 34,1% đầu mối. Riêng các đơn vị do cấp xã quản lý sẽ giảm từ 1.693 xuống còn 1.110 đơn vị.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát toàn diện quy mô học sinh, phân bố dân cư, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, với định hướng xuyên suốt là nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị, không thực hiện theo hướng tinh gọn cơ học.

Để hiện thực hóa các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị chủ động hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, phân tuyến hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học hoặc quá tải cục bộ.

Các đơn vị cần chủ động điều tiết, bổ sung, khắc phục kịp thời khó khăn, bảo đảm đủ giáo viên, phòng học, thiết bị dạy học tối thiểu và điều kiện an toàn trước khi bước vào năm học mới.

Phương án tổng thể sắp xếp cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện hiện trạng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không thực hiện sắp xếp cơ học, gắn liền với đổi mới quản trị nhà trường, cơ cấu lại đội ngũ và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản công cũng như hạ tầng số.

Các địa phương xây dựng phương án, trường học chờ hướng dẫn triển khai

Thầy giáo Phạm Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Nông, cho biết các cơ sở giáo dục hiện vẫn đang triển khai theo lộ trình và chờ hướng dẫn cụ thể từ cấp có thẩm quyền.

Theo thầy Hùng, ở thời điểm hiện tại, các trường học chưa phải tham gia trực tiếp vào quá trình này mà vẫn đang chờ chỉ đạo. Khi có hướng dẫn sẽ thực hiện theo đúng chủ trương.

“Tuy nhiên, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là chủ trương đúng, kịp thời, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đồng thuận với kế hoạch sắp xếp của tỉnh. Sau sắp xếp, dù ở cương vị nào tôi cũng sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", thầy Phạm Hùng chia sẻ.

Ông Phùng Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Võ Miếu cho biết, địa phương đang hoàn thiện báo cáo về phương án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn để trình UBND tỉnh xem xét.

Theo phương án, xã Võ Miếu sẽ giảm từ 11 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 6 trường nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Tỉnh Phú Thọ đang triển khai cuộc sắp xếp mạng lưới trường học lớn nhất từ trước đến nay. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu giảm 631 trong tổng số 1.852 CSGDCL (tương ứng giảm 34,1%).

Việc xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cùng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ. Quá trình triển khai bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phân bố dân cư và nhu cầu học tập tại địa phương.

Hiện xã Võ Miếu có 11 cơ sở giáo dục công lập gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS. Theo phương án đề xuất, địa phương sẽ sắp xếp 10 trường, chiếm 90,9%; giữ nguyên 1 trường. Sau sắp xếp còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS.

Ở bậc mầm non, Trường Mầm non Võ Miếu 1 sẽ sáp nhập vào Trường Mầm non Võ Miếu 2 và thống nhất tên gọi sau sắp xếp là Trường Mầm non Võ Miếu 1. Trụ sở chính đặt tại thôn Hà Biên, phân hiệu tại thôn Bần; điểm trường lẻ ở thôn Rịa 1 được đưa về hoạt động tại trụ sở chính. Sau sáp nhập, trường dự kiến có 27 nhóm lớp với 590 trẻ, 31 phòng học và 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trường Mầm non Địch Quả sẽ sáp nhập vào Trường Mầm non Cự Thắng và mang tên Trường Mầm non Võ Miếu 2. Sau sắp xếp, trường có 35 nhóm lớp với 680 trẻ, 39 phòng học và 73 biên chế.

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Võ Miếu 1 sẽ sáp nhập vào Trường Tiểu học Võ Miếu 2 và giữ tên Trường Tiểu học Võ Miếu 1. Sau sắp xếp, trường có 44 lớp với 1.020 học sinh, 52 phòng học và 73 biên chế.

Trường Tiểu học Địch Quả sẽ sáp nhập vào Trường Tiểu học Cự Thắng, thống nhất tên gọi Trường Tiểu học Võ Miếu 2. Trường mới có 48 lớp với 1.172 học sinh, 55 phòng học và 88 biên chế.

Đối với bậc THCS, Trường THCS Địch Quả sẽ sáp nhập vào Trường THCS Cự Thắng để thành lập Trường THCS Võ Miếu 2. Sau sắp xếp, trường có trụ sở chính tại thôn Cự Thắng, phân hiệu tại thôn Mai Thịnh với quy mô 31 lớp, 1.154 học sinh và 65 biên chế. Riêng Trường THCS Võ Miếu tiếp tục được giữ nguyên trong giai đoạn này.

"Việc giữ nguyên hoạt động của Trường THCS Võ Miếu nhằm bảo đảm ổn định việc dạy học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khu vực trung tâm xã và phù hợp với điều kiện phát triển dân cư trên địa bàn. Hiện đội ngũ cán bộ, giáo viên đã sẵn sàng về tinh thần để thực hiện khi có quyết định chính thức", ông Dũng cho biết.

Công cuộc sắp xếp mạng lưới trường công lập tại tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn nước rút. Tư duy rõ ràng, tinh gọn để vươn xa.

Tuân thủ ba nguyên tắc "không sáp nhập" bắt buộc

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, hệ thống cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp sẽ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm mỗi xã, phường có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông có đủ cấp tiểu học và THCS.

Đáng chú ý, tỉnh quy định ba nguyên tắc bắt buộc trong quá trình sắp xếp gồm: không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà.

Địa phương cũng cam kết bảo đảm tối đa quyền lợi của người học và đội ngũ giáo viên, không để học sinh phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn trong quá trình tổ chức lại mạng lưới trường học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết, việc sắp xếp được thực hiện với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị, đồng thời phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, sau sắp xếp sẽ hình thành các trường có quy mô lớn hơn, tạo điều kiện tái cấu trúc mạng lưới giáo dục theo quy mô dân số và phân bố dân cư, mở rộng cơ hội học tập cho người dân.

Việc tổ chức lại cũng giúp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, thuận lợi trong điều phối đội ngũ giáo viên, khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ, đổi mới công tác quản trị nhà trường và tinh giản biên chế theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

"Để việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập không gây xáo trộn đời sống người dân và không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, tỉnh Phú Thọ thực hiện ba nguyên tắc bắt buộc gồm: không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường chuyên biệt với trường đại trà; giữ nguyên các trường chất lượng cao. Đồng thời, mỗi đơn vị hành chính cấp xã vẫn bảo đảm tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông có đủ cấp tiểu học và trung học cơ sở", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường học, địa phương cũng xây dựng phương án xử lý nhân sự và tài sản công. Việc tinh gọn bộ máy quản lý sẽ tạo điều kiện bổ sung thêm biên chế trực tiếp giảng dạy, đồng thời lựa chọn đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có năng lực, uy tín để điều hành các nhà trường sau sắp xếp, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.