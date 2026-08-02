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Trường học sau sáp nhập: Năng lực hiệu trưởng quyết định chất lượng giáo dục
Chủ Nhật, 14:42, 02/08/2026

Trường học sau sáp nhập: Năng lực hiệu trưởng quyết định chất lượng giáo dục

VOV.VN - Điều quyết định sự thành công của trường học sau sáp nhập nằm ở năng lực quản trị của hiệu trưởng trước một tổ chức giáo dục mới.

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Bá Duy/VOV2
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