Trường học sau sáp nhập: Năng lực hiệu trưởng quyết định chất lượng giáo dục

VOV.VN - Điều quyết định sự thành công của trường học sau sáp nhập nằm ở năng lực quản trị của hiệu trưởng trước một tổ chức giáo dục mới.
VOV.VN - Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Vậy đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối?
VOV.VN - Việc sắp xếp mạng lưới trường học có thể tính toán bằng số lượng đầu mối, số trường. Nhưng bài toán nhân sự lại phức tạp hơn nhiều. Đây cũng là vấn đề được các địa phương và ngành giáo dục Nghệ An đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai.
VOV.VN - Sắp xếp trường học ở Bắc Ninh đang được các cơ quan chuyên môn rà soát, xây dựng phương án theo hướng giảm đầu mối quản lý nhưng không làm giảm cơ hội học tập, không xáo trộn nơi học của học sinh.