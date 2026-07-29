Quảng Ngãi sắp xếp, sáp nhập trường học không để ảnh hưởng đến học sinh

Ngày 17/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi có công văn về việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, UBND 96 xã, phường và đặc khu trong tỉnh Quảng Ngãi đã gửi phương án về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xây dựng dự thảo phương án chương trình UBND tỉnh xem xét.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Tổ công tác hướng dẫn rà soát thực trạng trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất; đồng thời nghiên cứu phương án sắp xếp phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Sau khi sắp xếp, các cơ sở giáo dục sẽ được tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Vân Tuyền)

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện giao thông còn hạn chế. Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi xác định, việc sắp xếp tránh làm tăng khoảng cách đến trường, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, nhất là trẻ mầm non, học sinh tiểu học và các nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, quá trình sắp xếp phải tính đến đặc thù từng địa phương, nhất là những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Dự kiến, trước ngày 30/8, phải hoàn thành phương án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

“Có những vùng thuận lợi nhưng cũng có những vùng khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Các điểm trường phải được sắp xếp phù hợp để đáp ứng yêu cầu, ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên. Vì vậy, việc sắp xếp các điểm trường ở những vùng khó khăn cũng là một bài toán rất lớn đối với ngành. Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phải được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên”, bà Vũ Thị Liên Hương cho biết thêm.