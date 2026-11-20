Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đã góp phần quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Phú Thọ quan tâm đầu tư.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh đã có 16 xã khu vực III thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập của đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, đến nay còn 2,68%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 8,47%.

Về hạ tầng thiết yếu, 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm và được bê tông hoặc thảm nhựa; tất cả các thôn có đường cứng hóa; trường học, trạm y tế cơ bản được xây dựng kiên cố. Hàng năm, các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học tiếp tục được đầu tư, bảo dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết: Vừa qua, Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội đã tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia; trên cơ sở đó tỉnh tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mục tiêu cuối cùng là thu hẹp dần chênh lệch so với các vùng khác. Trong đó, đặc biệt quan tâm về hạ tầng thiết yếu.

"Trên cơ sở các quy định của Trung ương thì tỉnh đã ban hành quy định về tiêu chí định mức phân bổ các nguồn vốn để phân bổ cho các địa phương. Hiện nay, Sở Tài chính đã được UBND tỉnh giao tham mưu để ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ mới. Trong dự thảo cũng nêu rất rõ là ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn", ông Nguyễn Hùng Cường nói.

Bộ mặt nông thôn, miền núi đổi thay từng ngày.

Ông Tạ Tuấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là quan tâm đến các địa phương còn khó khăn và phát triển hài hòa giữa các khu vực. Trong đó, việc phân bổ vốn đầu tư phải quan tâm đến các tiêu chí như: số người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều... Trên cơ sở tổng số vốn được phân bổ, các xã căn cứ vào tình hình thực tế chủ động sắp xếp, bố trí đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu; với nguyên tắc là đầu tư tập trung, không dàn trải và các dự án phải hiệu quả. Đối với các dự án do cấp tỉnh thực hiện thì tập trung ưu tiên đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án quan trọng, dự án kết nối tác động liên xã, liên vùng, nhất là các dự án kết nối các xã khó khăn với các vùng phát triển của tỉnh.

"Song song với nguồn vốn đầu tư công ấy thì thực hiện chủ trương đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Quy hoạch tỉnh điều chỉnh đã phát huy các tiềm năng thế mạnh của khu vực vùng cao, vùng xa về phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, là cơ sở thu hút nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp. Đây là nguồn lực rất quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng mà còn tạo sinh kế, tạo điều kiện phát triển cho những vùng khó khăn", ông Tạ Tuấn Sơn cho biết thêm.

Các công trình hạ tầng ở khu vực miền núi được hoàn thiện, chính trang thường xuyên.

Ngoài các chương trình, dự án đầu tư cho các địa phương vùng khó và các gia đình còn nhiều khó khăn, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình "Nối vòng tay nhân ái vì người nghèo" năm 2026 và phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Ông Bùi Văn Luyến, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay, đã có gần 900 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", với tổng số tiền đăng ký trên 18 tỷ đồng. Ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc 148 xã, phường cũng đã đồng loạt phát động, lan tỏa sâu rộng tới từng khu dân cư. Từ nguồn lực ủng hộ nhận được, các địa phương sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ nhân dân các khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Các nguồn lực hỗ trợ tuy rằng ít nhưng nó tạo một động lực rất là lớn để thúc đẩy các hộ thuộc diện đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các nguồn lực hỗ trợ mang tính chất xúc tác, qua đó các hộ dân sẽ nỗ lực hơn, phấn đấu hơn để vượt qua hoàn cảnh, vượt qua khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế gia đình, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững", ông Bùi Văn Luyến chia sẻ.

Các đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng khó khăn.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 23.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Từ nguồn lực đầu tư, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.100 nhà ở cho các hộ dân, 42 công trình nước sinh hoạt tập trung, 765 công trình hạ tầng thiết yếu; đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, bảo tồn văn hóa và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả đó là cơ sở để tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên hơn nữa để các khu vực vùng khó khăn vươn lên, thu hẹp dần khoảng cách với vùng đô thị trong tỉnh.