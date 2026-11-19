Ngày 19/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên khai mạc lớp tập huấn thứ 4 về nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy cho cộng đồng dân cư và người dân trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Tham dự có 69 đại biểu là người có uy tín thuộc 12 xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Đây là hoạt động nhằm giúp cộng đồng tiếp cận đầy đủ hơn các chính sách dân tộc, nâng cao năng lực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước chuyển từ tư duy trông chờ, thụ hưởng sang chủ động phát huy nội lực để phát triển.

Quang cảnh buổi tập huấn cho người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên

Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,7% dân số toàn tỉnh

Theo số liệu đến hết năm 2025, Thái Nguyên có 52 dân tộc với tổng số 1.869.446 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,7% dân số toàn tỉnh. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có 92 xã, phường, trong đó 82 địa bàn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Toàn tỉnh còn 290 thôn đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc và an sinh xã hội được triển khai, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện sản xuất còn hạn chế tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Thực tế này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng nguồn lực đầu tư mà còn phải nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực của người dân, giúp cộng đồng chủ động tiếp cận chính sách, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bà Đỗ Thanh Bình cung cấp nhiều kiến thức cho người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Thái Nguyên

Nhiều chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở và sinh kế

Tại lớp tập huấn, bà Đỗ Thanh Bình, Chuyên viên chính Phòng Công tác dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên thông tin về công tác dân tộc, các chính sách đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách đầu tư, phát triển kinh tế, giáo dục - đào tạo và các quy định pháp luật liên quan.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm 2 hợp phần, 15 nội dung thành phần và 79 nội dung cụ thể. Trong đó, chú trọng giải quyết nhu cầu thiết yếu, ổn định địa bàn, phát triển sản xuất, sinh kế, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, truyền thông và chuyển đổi số.

Theo nội dung tập huấn, tại Thái Nguyên, hộ thiếu đất ở được hỗ trợ theo hình thức xen ghép tối đa 60 triệu đồng/hộ; hộ chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng nặng được hỗ trợ xây mới tối đa 80 triệu đồng/hộ và sửa chữa tối đa 40 triệu đồng/hộ.

Đối tượng ưu tiên gồm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng. Trường hợp đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách, hộ gia đình được lựa chọn chính sách hỗ trợ cao nhất.

Bên cạnh đất ở, nhà ở, chính sách còn hỗ trợ nước sinh hoạt, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, máy móc và công cụ sản xuất. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi, liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa, các chính sách tập trung phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; bảo tồn tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa các dân tộc; tạo điều kiện để người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

“Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín, tăng cường truyền thông bằng tiếng dân tộc và trợ giúp pháp lý tại địa bàn khó khăn được xác định là những giải pháp quan trọng để đưa chính sách đến gần người dân”, bà Đỗ Thanh Bình đặc biệt lưu ý.

Mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên

Đổi mới tư duy để phát huy nội lực cộng đồng

Đại diện Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, cùng với nguồn lực đầu tư và hỗ trợ trực tiếp, nâng cao nhận thức, năng lực cho cộng đồng dân cư có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, người dân sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, nắm rõ quyền lợi, điều kiện và trình tự thực hiện để chủ động tham gia, giám sát quá trình triển khai tại cơ sở. Việc tăng cường phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và ứng dụng chuyển đổi số cũng góp phần khắc phục những hạn chế trong tiếp cận thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt, phát triển sinh kế phải gắn với nâng cao kiến thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, người dân từng bước nâng cao năng lực tự tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, không phụ thuộc vào hỗ trợ trước mắt.

“Vai trò của người có uy tín và đội ngũ cán bộ cơ sở cũng cần được phát huy trong tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận khi triển khai chính sách. Đây là lực lượng gần dân, hiểu phong tục, tập quán, có khả năng lan tỏa những cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả trong cộng đồng”, Đại diện Sở Dân tộc Tôn giáo nhấn mạnh.

Đồng bào dân tộc thiểu số được cung cấp đầy đủ thông tin

Từ hỗ trợ hạ tầng, đất ở, nhà ở đến phát triển sản xuất, giáo dục, y tế và chuyển đổi số, các chính sách dân tộc đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và năng lực của người dân là nền tảng để phát huy nội lực cộng đồng, đưa chính sách đi vào cuộc sống và tạo động lực giảm nghèo bền vững.