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Phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí ở TP.HCM

Thứ Hai, 16:59, 13/07/2026
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VOV.VN - Chiều 13/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát thông báo về việc phối hợp với Công an TP.HCM tiếp nhận nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ.

Theo đó, hoạt động tiếp nhận nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Đồng thời phát huy hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chính sách, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

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Nhóm bạn trẻ tham gia phục dựng ảnh liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Với sự hỗ trợ tình nguyện của 20 bạn trẻ là thành viên nhóm phục dựng ảnh Teamlee, chương trình sẽ tiếp nhận những bức ảnh của liệt sĩ đã bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng do thời gian để thực hiện phục dựng, số hóa và lưu giữ lâu dài.

Đây không chỉ là hoạt động ứng dụng công nghệ nhằm khôi phục hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. 

Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công An TP.HCM đề nghị thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách có nhu cầu phục dựng ảnh liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu nơi cư trú, thuộc TP.HCM để được hướng dẫn đăng ký và cung cấp hình ảnh. Khuyến khích gửi ảnh dưới dạng ảnh chụp, ảnh quét (scan) hoặc ảnh đã số hóa. 

Đối với ảnh gốc, cơ quan tiếp nhận sẽ quản lý, bảo quản và hoàn trả đầy đủ theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành, gia đình sẽ được bàn giao file ảnh phục dựng và ảnh in (hoàn toàn miễn phí) để lưu giữ, thờ phụng và sử dụng theo nhu cầu. 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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