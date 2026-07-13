Gia đình nhận liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TP.HCM thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ dâng hương, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn gửi tiền, quà tặng hỗ trợ các lực lượng này.

Đoàn công tác của Uỷ ban MTTQVN TP.HCM thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố với công tác đền ơn đáp nghĩa và tiếp thêm động lực cho lực lượng làm công tác tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bà Lệ cùng gia đình người nhà liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chờ đợi kết quả giám định ADN. (Ảnh: T.L)

Trong sáng cùng ngày, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh cũng có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng để thắp hương tưởng nhớ, tri ân những liệt sĩ đã nằm lại tại đây. Đi cùng gia đình có bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ đợi ông Huỳnh Văn Quên gần 60 năm.

Bà Nguyễn Thị Lệ từ Tây Ninh lên thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: T.L)

Sau khi hay tin lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt ở Công viên Lê Thị Riêng với di vật mang tên Huỳnh Văn Quên, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ liên hệ lực lượng chức năng nhận là người thân của liệt sĩ. Hiện, gia đình đang chờ kết quả giám định AND để đối chiếu, xác nhận chính xác.