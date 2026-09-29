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Quả bóng đen giữa ruộng bậc thang ở Lào Cai gây chú ý, chính quyền lên tiếng

Thứ Ba, 16:16, 29/09/2026
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Hình ảnh quả bóng đen cỡ lớn xuất hiện giữa ruộng bậc thang Mâm xôi bé (xã Púng Luông, Lào Cai) thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương cho biết, hai nữ du khách nước ngoài đặt bóng để chụp ảnh bình minh, sau đó thu dọn và rời đi.

Những ngày gần đây, hình ảnh một quả bóng màu đen, kích thước lớn được đặt giữa thửa ruộng Mâm xôi bé, thuộc thôn Tà Chí Lừ, xã Púng Luông (thuộc huyện Mù Cang Chải cũ) tỉnh Lào Cai, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc này có thể ảnh hưởng đến cảnh quan điểm du lịch.

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Quả cầu đen đặt trên ruộng bậc thang. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Được biết, chủ của thửa ruộng trên là anh Lù A Sở. Việc đặt quả bóng đã được gia đình trao đổi thống nhất với hai du khách từ trước. Quả bóng được đặt từ tối hôm trước để du khách chụp ảnh bình minh và dỡ xuống khoảng 7h30 sáng hôm sau.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Hờ Thị Dê - Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết, sáng ngày 26/9, chính quyền địa phương nắm được thông tin về sự việc hai nữ du khách nước ngoài đặt quả bóng để chụp ảnh.

“Hai nữ du khách nước ngoài có trao đổi với gia đình về việc đặt quả bóng để chụp ảnh. Do lo ngại việc này có thể ảnh hưởng đến cây lúa, gia đình đã hỗ trợ đặt bóng để không làm hư hại ruộng”, bà Dê nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho hay, sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, không gây thiệt hại đến cây lúa và không để lại vật dụng tại khu vực ruộng. Khi chính quyền nắm được thông tin, hai du khách đã rời khỏi địa bàn nên địa phương không xác định được danh tính.

Theo bà Dê, người dân địa phương không có ý kiến trái chiều hay xôn xao về sự việc. Hình ảnh quả bóng được một số du khách chụp lại, đăng tải trên mạng xã hội nên thu hút sự quan tâm, bàn luận.

Chính quyền xã Púng Luông đã nhắc nhở người dân, khi phát hiện những hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến khu vực ruộng bậc thang hoặc cảnh quan du lịch cần kịp thời thông báo để có hướng xử lý. "Sự việc không gây ảnh hưởng đáng kể đến ruộng lúa hay cảnh quan khu vực. Tuy nhiên, trước lượng khách du lịch ngày càng đông vào mùa lúa chín, địa phương sẽ tiếp tục lưu ý người dân và du khách trong việc giữ gìn cảnh quan, hạn chế các hoạt động có thể tác động đến ruộng bậc thang", bà Dê cho biết.

Theo Thành Đạt - A Lù/Tiền Phong
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