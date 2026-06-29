Quân đội kịp thời hỗ trợ người dân trong mưa lũ ở Cao Bằng

Từ đêm 28/6 đến rạng sáng 29/6, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến nhiều khu vực xảy ra ngập úng, sạt lở. Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương đã kịp thời huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục điểm sạt lở, bảo đảm an toàn trong mưa lũ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Hà cắt cử lực lượng dân quân tự vệ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành cắt dọn cây cối đổ gãy, thu gom đất đá sạt lở để giải tỏa ách tắc giao thông, quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất để phục vụ việc lưu thông của người dân, du khách.

Sáng 29/6, mưa lớn gây ngập úng tại xã Trà Lĩnh. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân xuống các khu vực bị ảnh hưởng hỗ trợ người dân vận chuyển nhu yếu phẩm, di dời nông sản, tài sản và sơ tán gia súc đến nơi an toàn.

Các chiến sĩ giúp dân vận chuyển nhu yếu phẩm, thu gom nông sản và sơ tán gia súc đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa lớn.

Tại xã Trường Hà, mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá và ngập úng cục bộ tại một số vị trí. Ngay trong sáng 29/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Hà đã cắt cử lực lượng dân quân tự vệ phối hợp các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức cắt dọn cây đổ, thu gom đất đá sạt lở, giải tỏa các điểm ách tắc giao thông để phục vụ việc đi lại của người dân và du khách.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Lĩnh huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân vào vùng rốn lũ, kịp thời hỗ trợ nhân dân di dời tài sản.

Cũng trong sáng 29/6, Nhà máy Thủy điện Bình Long phát đi thông báo khẩn về việc xả lũ lúc 8h30. Theo đơn vị vận hành, do dự báo trên lưu vực tiếp tục có mưa to đến rất to ở thượng lưu, nhà máy sẽ tăng độ mở cửa van xả để điều tiết nước, duy trì mực nước hồ ở cao trình 209,8m. Việc xả lũ dự kiến ảnh hưởng đến vùng hạ du xã Hòa An, trong đó xóm Pác Gậy có thể ghi nhận mực nước dâng khoảng 1m.

Các chiến sĩ giúp dân vận chuyển nhu yếu phẩm, thu gom nông sản và sơ tán gia súc đến nơi an toàn.

Các địa phương ở Cao Bằng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng ứng trực, đồng thời khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động di dời tài sản, tránh xa khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các điểm có nguy cơ sạt lở.