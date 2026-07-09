Quân khu 5 trao nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại xã biên giới Hùng Sơn

Căn nhà được trao tặng gia đình ông Ta Ngôn Bu (sinh năm 1950), trú tại thôn A Xan, xã Hùng Sơn. Ông Ta Ngôn Bu là người từng tham gia làm đường phục vụ kháng chiến chống Mỹ đầu năm 1975, thuộc diện gia đình chính sách, hiện hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Sau thời gian triển khai xây dựng, ngôi nhà mới có diện tích 88m², nền lát gạch men, mái tôn, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 hỗ trợ 80 triệu đồng; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207 tổ chức xây dựng với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo địa phương và chỉ huy các đơn vị trao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Ta Ngôn Bu

Phát biểu tại buổi trao nhà, anh Ta Ngôn Thức, con trai ông Ta Ngôn Bu xúc động nói: “Bản thân tôi và gia đình còn gặp nhiều khó khăn, chưa có nơi ở ổn định. Việc xây dựng một căn nhà mới để che mưa, che nắng, ổn định cuộc sống gia đình cũng rất xa vời. Được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí của Bộ Tư lệnh Quân khu 5; sự giúp đỡ của Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737; cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hùng Sơn, thôn A Xan cùng anh chị em trong gia đình, tôi đã có được một ngôi nhà mới”.

Ông Ta Ngôn Thức chia sẻ, đây là món quà có ý nghĩa lớn về vật chất và tinh thần đối với gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 và chính quyền địa phương. Gia đình sẽ tiếp tục chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.

Đại diện Lãnh đạo Quân khu 5 ân cần thăm hỏi đời sống kinh tế gia đình ông Ta Ngôn Bu và bà con nhân dân

Việc trao tặng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sáchthể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với những người có công với cách mạng. Đây cũng là hoạt động thiết thực của các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737, 207 hướng đến ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa bàn, củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân nơi vùng biên giới.