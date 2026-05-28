Cà Mau động thổ Đền tưởng niệm, khởi công xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đến dự và chung vui cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau được xây dựng tại phường An Xuyên trên diện tích 2,7ha. Công trình gồm đền thờ chính điện, bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật và các hạng mục phụ trợ khác. Đây là biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng đền khoảng 342 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa; ngân sách cũng đầu tư khoảng 340 tỷ đồng để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan khu ốc đảo.

Cùng với công trình tri ân, Cà Mau cũng khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình mang tính nhân văn này tiếp nối thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 – nơi tỉnh đã hoàn thành vượt tiến độ hơn 9.600 căn nhà với tổng kinh phí trên 471 tỷ đồng.

Ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, tỉnh quyết tâm thay đổi những “mái nhà tạm bợ” thành những “mái ấm kiên cố”, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, tỉnh Cà Mau cũng đón nhận những món quà nghĩa tình từ thành phố Đồng Nai. Đó là gói kinh phí khoảng 112 tỷ đồng để xây dựng 3 trạm y tế đạt chuẩn mới tại các xã vùng sâu, vùng xa gồm: xã Đất Mũi, Hưng Mỹ và Ninh Thạnh Lợi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con.

Tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ tỉnh Cà Mau 150 tỷ đồng để xây dựng công trình Công viên Thanh niên rộng hơn 2,5ha, gắn với biểu tượng “Cua Cà Mau” tại phường Tân Thành, tạo không gian xanh và nơi gắn kết cộng đồng cho thế hệ trẻ Cà Mau.

Chuỗi sự kiện này thể hiện cho tinh thần đại đoàn kết, sự đồng lòng giữa đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển của vùng đất Địa đầu - Cực Nam Tổ quốc.