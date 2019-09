Quảng Nam nỗ lực bảo tồn giá trị của di sản văn hóa Hội An và Mỹ Sơn

Chiều nay (7/9), Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn sau 20 năm được UNESCO công nhận Di sản Văn hoá Thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm-Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vinh danh các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp cho Hội An và Mỹ Sơn.

20 năm qua, kinh phí đầu tư tu bổ cho 459 di tích ở Hội An hơn 182 tỷ đồng. 11 tháp Chăm ở Khu đền tháp Mỹ Sơn cũng đã được đầu tư 166 tỷ đồng cho trùng tu. Toàn bộ hệ thống đền tháp Mỹ Sơn, nhà cổ Hội An và hệ sinh thái Cù Lao Chàm đều được bảo tồn nguyên vẹn, đảm bảo tính chân xác của di sản, góp phần tạo nên sức hấp dẫn, thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan. Hoạt động hợp tác quốc tế đã tạo những tiền đề, kinh nghiệm quý trong công tác tu bổ, phục hồi di tích. Những sản phẩm du lịch độc đáo tại phố cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn đã khẳng định thương hiệu du lịch sinh thái, văn hóa tại 2 di sản văn hóa thế giới.



Ông Đinh Văn thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương tiếp tục huy động các nguồn đầu tư, tu bổ, phục hồi giá trị các di tích tại Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn. “Tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc vấn đề quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tìm giải pháp nguồn lực để triển khai thực hiện; Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý di sản Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn theo đúng hướng dẫn, đúng quy định của pháp luật hiện nay; Cùng với việc quản lý và tuân thủ, phải tạo nguồn lực để phát triển”.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 13 cá nhân ở tỉnh Quảng Nam; 5 tập thể, 6 cá nhân được Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã tôn vinh và tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm-Hội An./.