English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ngãi chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong thi tốt nghiệp THPT 2026

Chủ Nhật, 11:02, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi và phân tích dữ liệu điểm thi, Sở khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường, tiêu cực hay vi phạm Quy chế thi.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 21.607 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 19.738 thí sinh theo chương trình giáo dục THPT và 1.869 thí sinh giáo dục thường xuyên. Kỳ thi được tổ chức tại 49 điểm thi với 934 phòng thi, huy động 3.749 lượt cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia phục vụ các khâu của kỳ thi.

quang ngai chua phat hien dau hieu bat thuong trong thi tot nghiep thpt 2026 hinh anh 1
Thí sinh ở tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã rà soát toàn diện hồ sơ tổ chức thi, hồ sơ coi thi, chấm thi, biên bản tại các điểm thi, việc bàn giao bài thi cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ tham gia kỳ thi. Kết quả cho thấy công tác chuẩn bị, coi thi, chấm thi đều được thực hiện đúng Quy chế thi; toàn Hội đồng thi không có cán bộ coi thi hoặc thí sinh vi phạm quy chế.

Qua phân tích kết quả thi, điểm trung bình của thí sinh Quảng Ngãi đạt 5,721 điểm.

Toàn tỉnh có 66 điểm 10, gồm 65 học sinh lớp 12 và 1 thí sinh tự do, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước.

Kết quả rà soát cũng cho thấy độ lệch giữa điểm trung bình học bạ lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp của thí sinh Quảng Ngãi là 2,12 điểm, tương đồng với mặt bằng chung của cả nước. Phổ điểm các môn thi tương đối đều, không xuất hiện biến động bất thường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, các thí sinh đạt điểm 10 phân bố ở nhiều trường và nhiều điểm thi khác nhau, trong đó Trường THPT chuyên Lê Khiết có số lượng điểm 10 nhiều nhất. Hầu hết các em đạt điểm 10 đều có điểm trung bình môn học lớp 12 từ 9,0 trở lên.

Qua kiểm tra, xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp vi phạm Quy chế thi hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đơn vị đánh giá kết quả thi phù hợp với năng lực học tập và quá trình ôn tập của học sinh, bảo đảm khách quan, công bằng và minh bạch; đồng thời sẽ tiếp tục lưu trữ hồ sơ, theo dõi, rà soát khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác minh vụ 2 thí sinh ở Phú Thọ thi thử 3,6-6,5 điểm, thi tốt nghiệp THPT được 9
Xác minh vụ 2 thí sinh ở Phú Thọ thi thử 3,6-6,5 điểm, thi tốt nghiệp THPT được 9

VOV.VN - Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác minh sau khi có thông tin 2 thí sinh thi thử chỉ 3,6 - 6,5 điểm, nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn rất nhiều.

Xác minh vụ 2 thí sinh ở Phú Thọ thi thử 3,6-6,5 điểm, thi tốt nghiệp THPT được 9

Xác minh vụ 2 thí sinh ở Phú Thọ thi thử 3,6-6,5 điểm, thi tốt nghiệp THPT được 9

VOV.VN - Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác minh sau khi có thông tin 2 thí sinh thi thử chỉ 3,6 - 6,5 điểm, nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn rất nhiều.

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực
Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

VOV.VN - Chiều nay (10/7), Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

VOV.VN - Chiều nay (10/7), Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.

41 điểm 10 Toán ở Lào Cai thuộc cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
41 điểm 10 Toán ở Lào Cai thuộc cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

VOV.VN - Liên quan đến việc rà soát sau phản ánh trên mạng xã hội về dải số báo danh liên tiếp có mật độ điểm thi Toán tốt nghiệp THPT cao bất thường ở Lào Cai, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, bước đầu xác định dải điểm này nằm ở cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái cũ).

41 điểm 10 Toán ở Lào Cai thuộc cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

41 điểm 10 Toán ở Lào Cai thuộc cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

VOV.VN - Liên quan đến việc rà soát sau phản ánh trên mạng xã hội về dải số báo danh liên tiếp có mật độ điểm thi Toán tốt nghiệp THPT cao bất thường ở Lào Cai, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, bước đầu xác định dải điểm này nằm ở cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái cũ).

Lào Cai rà soát phản ánh về cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán
Lào Cai rà soát phản ánh về cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán

VOV.VN - Trước những phân tích lan truyền trên mạng xã hội về một cụm thi tập trung nhiều điểm 10 môn Toán, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan. Bước đầu, Sở cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lào Cai rà soát phản ánh về cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán

Lào Cai rà soát phản ánh về cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán

VOV.VN - Trước những phân tích lan truyền trên mạng xã hội về một cụm thi tập trung nhiều điểm 10 môn Toán, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan. Bước đầu, Sở cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục