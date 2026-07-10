Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Người phản ánh cho rằng, tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên Hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn diện tất cả các khâu kỳ thi, ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sẽ làm nghiêm đối với các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc.

Điểm thi trường THPT Lê Trực

Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị là nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh.

Trong nội dung tố cáo đăng trên mạng xã hội, có chi tiết “phòng 61 thì có con trai của thầy hiệu trưởng và cũng có con của 2 thầy, cô trong trường, giám thị đã ngồi một bên giải và chỉ bài luôn...”

Theo xác minh, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực có con trai dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT Lê Trực, dự thi tại phòng thi số 61. Tuy nhiên, theo quy chế, người có con dự thi thì không được làm bất cứ việc gì liên quan đến kỳ thi, cho nên ông Nguyễn Minh Đức không đảm trách nhiệm vụ nào trong kỳ thi THPT năm 2026.

Trong kỳ thi THPT năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) được giao nhiệm vụ Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực. Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thành lập. Các cán bộ, giáo viên coi thi tại điểm thi này hầu hết được điều động từ những trường khác đến. Điểm thi có tổng cộng 330 thí sinh, gồm 323 học sinh của trường và 7 thí sinh tự do. Hội đồng coi thi có 62 người, trong đó chỉ có 2 cán bộ của trường ở lại làm nhiệm vụ, gồm 1 phó trưởng điểm thi và 1 thư ký; còn lại đều là cán bộ, giáo viên được điều động từ các trường khác.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, tập thể, cá nhân nào để xảy ra sai phạm đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự, không có vùng cấm: “Sở nhận được thông tin về vụ việc đó, thì trước hết sở đã báo cáo với các đồng chí trong Ban chỉ đạo để chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng với ngành để vào cuộc trong việc triển khai, nắm bắt thông tin, rà soát các nội dung. Hai là sở cũng họp, thành lập một tổ công tác đặc biệt, phối hợp với các phòng chuyên môn và Công an để tiến hành kiểm tra, rà soát đối với điểm thi Trường THPT Lê Trực”.