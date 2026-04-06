Quảng Ngãi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 3 dự án khu đô thị tại xã Măng Đen

Thứ Hai, 20:21, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 3 dự án khu đô thị quy mô lớn tại xã Măng Đen, tổng diện tích hơn 788 héc-ta với tổng vốn đầu tư hơn 26.446 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum) đang triển khai 3 dự án khu đô thị với tổng diện tích hơn 788 héc-ta, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 26.466 tỷ đồng.

Đến nay, các dự án đã hoàn thành công tác đo đạc, riêng Khu đô thị số 1 đã hoàn tất điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, hoàn thiện bản đồ nội nghiệp và báo cáo thuyết minh. Đối với Khu đô thị số 4 và số 5, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang gặp một số khó khăn như chưa xác định được chủ sử dụng đối với một số thửa đất đã chuyển nhượng; nhiều hộ dân không cư trú tại địa phương, khó khăn trong việc liên hệ kiểm kê.

quang ngai day nhanh giai phong mat bang 3 du an khu do thi tai xa mang Den hinh anh 1
Trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc giải phóng mặt bằng để làm các dự án có tác động trực tiếp đến đời sống người dân, cần lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp quy hoạch, thuận lợi cho sinh hoạt, bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ sạt lở để ổn định lâu dài đời sống người dân.

“Đây là khu vực miền núi, địa hình phức tạp, nên nếu làm tái định cư mà không nghiên cứu kỹ vị trí thì có thể xảy ra sạt lở. Những khu dân cư do người dân lựa chọn từ hàng trăm năm trước đôi khi lại ổn định, trong khi quá trình triển khai mới có thể gặp địa hình không bảo đảm. Vì vậy, cần lựa chọn vị trí phù hợp quy hoạch, thuận lợi sinh hoạt và đặc biệt phải tránh nguy cơ sạt lở để ổn định đời sống người dân”, ông Nguyễn Phúc Nhân nhấn mạnh.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trungg
Kịp thời dựng nhà tạm cho hộ dân gặp hỏa hoạn ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Rạng sáng 2/4, một vụ cháy đã thiêu rụi nhà sàn của một hộ dân tại xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đã kịp thời dập lửa và hỗ trợ dựng nhà tạm cho gia đình này.

Ông Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (30/3), tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 đã bầu ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021–2026, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Đức Tuy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (30/3), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt. Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

