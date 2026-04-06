Quảng Ngãi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 3 dự án khu đô thị tại xã Măng Đen

Hiện nay, trên địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum) đang triển khai 3 dự án khu đô thị với tổng diện tích hơn 788 héc-ta, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 26.466 tỷ đồng.

Đến nay, các dự án đã hoàn thành công tác đo đạc, riêng Khu đô thị số 1 đã hoàn tất điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, hoàn thiện bản đồ nội nghiệp và báo cáo thuyết minh. Đối với Khu đô thị số 4 và số 5, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang gặp một số khó khăn như chưa xác định được chủ sử dụng đối với một số thửa đất đã chuyển nhượng; nhiều hộ dân không cư trú tại địa phương, khó khăn trong việc liên hệ kiểm kê.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc giải phóng mặt bằng để làm các dự án có tác động trực tiếp đến đời sống người dân, cần lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp quy hoạch, thuận lợi cho sinh hoạt, bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ sạt lở để ổn định lâu dài đời sống người dân.

“Đây là khu vực miền núi, địa hình phức tạp, nên nếu làm tái định cư mà không nghiên cứu kỹ vị trí thì có thể xảy ra sạt lở. Những khu dân cư do người dân lựa chọn từ hàng trăm năm trước đôi khi lại ổn định, trong khi quá trình triển khai mới có thể gặp địa hình không bảo đảm. Vì vậy, cần lựa chọn vị trí phù hợp quy hoạch, thuận lợi sinh hoạt và đặc biệt phải tránh nguy cơ sạt lở để ổn định đời sống người dân”, ông Nguyễn Phúc Nhân nhấn mạnh.