Ông Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Hai, 11:42, 30/03/2026
VOV.VN - Sáng nay (30/3), tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 đã bầu ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021–2026, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026–2031.

Quanh cảnh kỳ họp.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1971, quê quán thành phố Hải Phòng; trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Thương mại thành phố Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình.

Ngày 9/6/2020, ông được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 31/7/2024, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư.

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Giang thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020–2025.

Ngày 2/8/2024, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 26 bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Từ ngày 1/7, ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới), nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu nhận nhiệm vụ.

Cùng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026–2031. Cụ thể, bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026; các ông Nguyễn Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp cũng đã bầu 16 ủy viên UBND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (giữa) tặng hóa chúc mừng các lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi được tín nhiệm

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021–2026 thay mặt tập thể UBND tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, đồng thời khẳng định đây là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cử tri và nhân dân.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết, việc tiếp tục được giao trọng trách trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi tập thể UBND tỉnh Quảng Ngãi phải đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, chủ động giải pháp, huy động nguồn lực để tạo bước bứt phá, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết đã đề ra:

“Trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước và cam kết nỗ lực với khả năng cao nhất, tận tâm, tận lực, góp sức xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn, để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, ông Nguyễn Hoàng Giang nói.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Ông Nguyễn Đức Tuy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (30/3), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt. Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM

VOV.VN - Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

