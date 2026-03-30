Ông Nguyễn Đức Tuy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định thành lập các Ban của HĐND dân tỉnh Quảng Ngãi, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND, bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân theo quy định. Kỳ họp cũng xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 của HĐND tỉnh, làm cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu 66/66 (đạt 100%). Ông Nguyễn Đức Tuy sinh năm 1973; Quê quán, tỉnh Gia Lai; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bầu các ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 cam kết, trên cương vị mới, ông sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

