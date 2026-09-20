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Quảng Ngãi không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi

Chủ Nhật, 16:58, 20/09/2026
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VOV.VN - Trong năm 2026, yêu cầu đặt ra của cả nước là gỡ “Thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam. Cùng với các địa phương ven biển, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp gỡ “Thẻ vàng” IUU.

Tranh thủ những ngày biển động, các xã, phường và đặc khu ven biển tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản, nâng cao nhận thức của ngư dân không vi phạm khai thác IUU, chấp hành các quy định khi vươn khơi.

Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức ngư dân chấp hành các quy định từng bước được nâng lên. Ngư dân Huỳnh Tấn Quyền, Chủ tàu cá QNg 92003TS, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi quả quyết, ngư dân luôn nói không với vi phạm IUU

“Giám sát hành trình của nhà nước quy định mở 24/7, tôi thực hiện để cơ quan quản lý nhà nước biết tàu đang đi đánh bắt ở vị trí nào, tọa độ bao nhiêu để cho nhà nước quản lý mình”, ngư dân Huỳnh Tấn Quyền nói.

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Nhà điều hành dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, cảng cá loại 1 đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi

Theo Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, 100% tàu cá trong tỉnh đã được đăng ký, kẻ vẽ, đánh dấu theo quy định và đã được cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNFishBase. 100% tàu cá chiều dài từ 15m trở lên đang hoạt động trên biển đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Công tác quản lý, giám sát tàu cá luôn được thực hiện chặt chẽ.

Tính đến tháng 9/2026, tỉnh Quảng Ngãi có 189 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, nhóm tàu này được chính quyền địa phương ven biển, các đơn vị quản lý cảng và Bộ đội Biên phòng giám sát tại bến.

Bà Võ Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đối với nhóm tàu nguy cơ cao, hiện nay trên địa bàn xã có 11 tàu, trong đó, 3 tàu neo đậu trong tỉnh, xã giao cho Phòng kinh tế và các thôn theo dõi giám sát vị trí neo đậu. Đối với 8 tàu ngoài, UBND xã yêu cầu chủ tàu chụp hình vị trí, tọa độ neo đậu hàng tuần để đảm bảo không đi khai thác”

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Khu nhà để tàu cá cập cảng bán hải sản cảng cá Tịnh Hòa- cảng cá loại 1 của tỉnh Quảng Ngãi

Cùng với tuyên truyền, giám sát tàu cá khi vươn khơi, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng nghề cá nhằm đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Châu âu. Cụ thể, trong năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố mở 1 cảng cá loại II và 3 cảng cá loại III. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã công bố mở 9 cảng cá gồm: 6 cảng cá loại II và 3 cảng cá loại III để đưa vào hoạt động, phục vụ tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban quản lý các Cảng cá tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, đơn vị thường xuyên tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc theo quy định: “Về mặt hạ tầng cảng để phục vụ theo yêu cầu của EC thì hiện nay các cảng cơ bản được tỉnh đầu tư cũng như hoàn thiện, như môi trường, an toàn thực phẩm, điều kiện phục vụ cho ngư dân bốc dỡ, đáp ứng được yêu cầu của EC”.

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Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn niêm phong tàu cá "3 không"

Trong năm nay, yêu cầu đặt ra của cả nước là gỡ “Thẻ vàng” cho Ngành thủy sản Việt Nam. Do đó, cùng với các địa phương ven biển cả nước, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp gỡ “Thẻ vàng” IUU. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản- Biển đảo Quảng Ngãi khẳng định, tỉnh đang chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đáp ứng yêu cầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập theo yêu cầu của EC.

“Cũng mong bà con ngư dân đồng lòng, cùng với cả nước thực hiện chấp hành nghiêm các quy định. Cả hệ thống chính trị địa phương thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý IUU đã triển khai. Từng địa phương làm tốt trách nhiệm của mình thì tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện tốt công tác IUU, góp phần khắc phục các khuyến nghị của EC”, ông Võ Văn Hải chia sẻ.

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Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU

VOV.VN - Gần 9 năm, kể từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo “thẻ vàng”, ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều thay đổi trong đánh bắt thủy sản. Ngoài việc cam kết không vi phạm hoạt động trên biển, ngư dân còn mạnh dạn trang bị máy móc hiện đại khi ra khơi, vừa đảm bảo các tiêu chí IUU, vừa nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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