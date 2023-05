Quảng Ngãi loay hoay tìm nguồn nước ngọt cho đảo Lý Sơn

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh

VOV.VN - Du lịch Việt Nam từng bước xác lập trong lòng du khách quốc tế thông điệp "Việt Nam - đất nước an toàn", hình ảnh "Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn", một điểm đến với "vẻ đẹp bất tận". Du lịch xanh đang là xu hướng tất yếu, sẽ bền vững khi hướng tới thiên nhiên, bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người để không một ai bị bỏ lại phía sau.