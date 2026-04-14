Quảng Ninh hiếu khách và rất chuyên nghiệp khi phối hợp với VOV tổ chức Liên hoan Phát thanh

PV: Thưa ông, đến thời điểm này, dường như bầu không khí bùng nổ, thăng hoa của concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” vẫn như còn nguyên, cảm xúc của ông là gì?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Đúng vậy! Tôi cũng có chung cảm giác đấy. Tôi nghĩ đây cũng là cảm xúc chung của 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng hòa vào không khí rất sôi động của nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong đêm khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra vào tối 11/4 vừa rồi. Phải nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức ngoài trời và trình diễn trước 5 vạn công chúng cũng như rất nhiều khán thính giả, độc giả theo dõi trên các nền tảng số ở trong nước và nước ngoài.

Tôi nghĩ đây là một liên hoan mà ngay khi mở đầu đã mang lại những cảm xúc mạnh mẽ cho những người làm phát thanh về trách nhiệm với công việc, về lòng tự hào nghề nghiệp, về vai trò, vị trí của những người phát thanh, những người làm báo nói trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17.

Và tham gia sự kiện này còn có 13 đoàn quốc tế, đến các châu lục trên thế giới. Các bạn cũng rất ngạc nhiên trước quy mô của concert và chuỗi sự kiện. Trong các hội thảo, thông qua tiếp xúc bên lề, các bạn đều đánh giá cao, chia sẻ về những ấn tượng, cảm xúc rất mới về đất nước, con người Việt Nam qua một Quảng Ninh năng động, chuyên nghiệp. Đây cũng là những kết quả mà tôi nghĩ là rất xứng đáng và rất đáng ghi nhận thông qua hoạt động tổ chức Liên hoan tại tỉnh Quảng Ninh.

Hàng chục nghìn người đã có mặt tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) để theo dõi Concert “Thanh âm Kỷ nguyên mới”. (Ảnh: Đỗ Phương)

PV: Nhìn lại toàn bộ chặng đường vừa qua, chủ đề “Phát thanh vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” đã được thể hiện như thế nào?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Ban Tổ chức quyết định chọn chủ đề của Liên hoan năm nay là “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” là để khẳng định vai trò, sứ mệnh của phát thanh, hệ thống phát thanh cả nước đối với sự nghiệp đổi mới, với những vấn đề thời sự của đất nước, với những quan tâm của cả dân tộc. Và chủ đề thể hiện được truyền thống lịch sử của phát thanh là luôn luôn đồng hành với lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc.

Kỳ liên hoan này, theo tôi, đã đạt được những mục tiêu mà Ban Tổ chức đặt ra từ đầu: tạo ra những giá trị mới, khơi dậy cảm xúc mới; qua đó giúp những người làm phát thanh nhận diện rõ hơn các cơ hội đang mở ra trong quá trình đổi mới và phát triển. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về phát thanh, cũng như vai trò của đội ngũ làm báo nói cả nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tôi cho rằng, Liên hoan Phát thanh toàn quốc còn là dịp để những người làm phát thanh củng cố niềm tin vào công cuộc đổi mới, vào vai trò, vị trí và sứ mệnh nghề nghiệp của mình; đồng thời tiếp thêm cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường giao lưu nghề nghiệp.

Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” diễn ra tại trường quay S8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Đức)

Trong khuôn khổ Liên hoan đã diễn ra hội thảo quốc tế: “Podcast: Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” và hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng". Hai hội thảo được tổ chức chuyên sâu, nhận được sự quan tâm các vị đại biểu, các nhà báo và được công chúng theo dõi rất kỹ qua các kênh truyền thông. Tôi hy vọng là các đồng nghiệp khi tham dự chương trình cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ thấy được và dành sự ủng hộ, niềm tin và hỗ trợ cần thiết để đội ngũ báo chí, trong đó có những người làm báo nói có điều kiện cống hiến tốt hơn, phụng sự tốt hơn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước.

Đặc biệt, qua kỳ Liên hoan, các đoàn và đội ngũ nhà báo đều cảm nhận rõ sự nhiệt tình, hiếu khách của người Quảng Ninh. Điều đó thể hiện qua sự quan tâm, hỗ trợ chu đáo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh với Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tổ chức. Nhờ vậy, các mục tiêu và hoạt động đề ra đều được thực hiện trọn vẹn, tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt.

Chủ đề của Liên hoan cũng góp phần khơi gợi, thôi thúc những người làm báo tìm kiếm hướng đi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, qua đó phục vụ công chúng ngày càng tốt hơn.

PV: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII mang dấu ấn của Quảng Ninh như thế nào thưa ông?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Cảm nhận của tôi về Quảng Ninh là sự chân thành, nhiệt huyết, hiếu khách và rất chuyên nghiệp. Hầu như mọi yêu cầu, dù khó đến đâu, đều được đồng nghiệp và các sở, ngành ở Quảng Ninh hỗ trợ kịp thời, chu đáo. Đúng vào thời điểm Liên hoan được tổ chức, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã hoàn thiện, tạo điều kiện rất thuận lợi để sự kiện diễn ra thông suốt.

Có thể hình dung, để phục vụ một kỳ Liên hoan diễn ra dồn dập trong 5 ngày, đặc biệt tập trung vào 3 ngày khai mạc chính thức và bế mạc với hàng chục hoạt động, là khối lượng công việc rất lớn. Việc đón tiếp, phục vụ hàng nghìn đại biểu đòi hỏi lực lượng tham gia đông đảo, phối hợp nhịp nhàng. Bên cạnh đó, các chương trình tham quan, giới thiệu các điểm du lịch, văn hóa của Quảng Ninh dành cho nhà báo từ khắp các tỉnh, thành cũng được tổ chức bài bản, chi tiết.

Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nhân dân tỉnh Quảng Ninh thời gian vừa qua đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu, nhiệt tình và chúng tôi sẽ nhớ mãi không quên sự kiện diễn ra ở Quảng Ninh năm nay.

Các đại biểu tham dự Liên hoan thành kính dâng hương tại Cung Trúc Lâm Yên Tử. (Ảnh: Phạm Tăng)

PV: Môi trường số sẽ là mặt trận mới của các cơ quan báo chí và các cơ quan báo chí cũng cần chuyển mình mạnh mẽ hơn để bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số báo chí. Vậy ông đánh giá thế nào về sự chuyển mình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Trong bối cảnh hiện nay, thông tin ngày càng phong phú, đa dạng, đặc biệt là sự bùng nổ trên các nền tảng số và nền tảng xuyên biên giới. Thị trường thông tin, nội dung tại Việt Nam không còn do các cơ quan báo chí công lập hay các đài phát thanh - truyền hình giữ vai trò chi phối tuyệt đối, mà đã mở rộng trên nhiều nền tảng khác nhau. Nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng cũng chuyển từ bị động sang chủ động. Do đó, nhiệm vụ của người làm báo là cung cấp kịp thời nguồn thông tin chính thống, có sức định hướng; giúp công chúng hiểu đúng, hiểu sâu để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và khát vọng, hướng tới mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, nơi mỗi người dân đều được sống hạnh phúc.

Trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. (Ảnh: Đỗ Phương)

Còn với Quảng Ninh, thứ nhất, tôi rất ấn tượng với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Ở đây các bạn đã phát triển rất đồng đều các loại hình báo chí: từ báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Ở Quảng Ninh, các bạn đã có đủ điều kiện để làm những chương trình multimedia, những sản phẩm chuyên sâu phân phối trên nền tảng số. Chúng ta nên coi công chúng số, không gian số và nội dung số phải là ưu tiên số một, ưu tiên chiến lược trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, các bạn được trưởng thành trong một vùng đất, một địa phương có rất nhiều đổi mới sáng tạo. Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh là đơn vị rất đổi mới sáng tạo trong việc cập nhật từ loại hình báo chí mới đến những đổi mới trong báo chí. Chúng tôi nhìn thấy điều này ngay ở trong các sản phẩm báo chí của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh tham gia thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay.

Trong giai đoạn hiện nay, tôi nghĩ là Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đang đi rất đúng hướng. Các bạn có những đội ngũ phóng viên rất nhiệt huyết, các kỹ thuật viên rất chuyên nghiệp, chịu khó tìm tòi sáng tạo và tạo ra được những sản phẩm báo chí chất lượng cao để phục vụ công chúng. Tôi tin là sau Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này, chắc chắn các bạn sẽ có động lực đổi mới hơn nữa để khẳng định hơn nữa vai trò vị thế của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trong làng báo chí cả nước.

PV: Cảm ơn ông vì đã dành thời gian chia sẻ!