Quảng Ninh hỗ trợ người dân “giải cứu” hàng tấn cá tầm thiệt hại do mưa lũ

Xã Quảng Tân ở khu vực miền đông tỉnh Quảng Ninh là 1 trong những địa bàn bị ảnh hưởng lớn bởi đợt mưa diện rộng từ ngày 16/5 đến nay. Hàng chục hộ dân tại khu vực gần cầu Làng Ngang - Nà Pá bị ngập nước, khoảng 45ha lúa và hoa màu bị ngập úng; một số tuyến giao thông, cầu tràn bị chia cắt, đất đá sạt lở tràn xuống đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Các đơn vị phối hợp hỗ trợ vận chuyển cá tầm từ khu vực nuôi ra ngoài

Đặc biệt, nhiều hộ nuôi cá trên địa bàn bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Tại thôn Đông Thành và thôn Thìn Thủ, 3 hộ nuôi cá bị ngập với diện tích khoảng 2ha. Riêng tại bản Siệc Lống Mìn, 1 hộ nuôi cá tầm bị lũ cuốn trôi 7 bể cá thương phẩm với khoảng 11.000 con. Tổng trọng lượng số cá bị thiệt hại ước tính khoảng 27,5 tấn; thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, Uỷ ban MTTQ xã Quảng Tân phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn đã giúp đỡ hộ nuôi cá vận chuyển số cá còn lại ra khu vực bị chia cắt, đồng thời kêu gọi người dân và các tiểu thương hỗ trợ tiêu thụ. Trong 2 ngày 18 và 19/5, phong trào “giải cứu” cá tầm đã được nhiều người hưởng ứng, giảm bớt phần nào thiệt hại về kinh tế cho hộ nuôi.

Người dân hưởng ứng mua cá tầm giúp hộ nuôi

Xã Quảng Tân cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả và đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn. Dự báo mưa lũ sẽ còn tiếp diễn, các lực lượng tiếp tục ứng trực 24/24 giờ, cắt cử người canh gác tại các vị trí cầu tràn bị ngập, dọn dẹp các tuyến đường bị sạt lở nhằm đảm bảo an toàn, ổn định đời sống cho nhân dân.