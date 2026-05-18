Dự kiến từ 20/5, Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời rà soát các nhóm đối tượng ưu tiên để chuẩn bị triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

Quảng Ninh đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 1/7/2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ ưu tiên khám cho đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ nhanh chóng tổ chức khám sức khỏe cho các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo và người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ngay trong quý III và quý IV năm nay.

Các nhóm đối tượng là những người cao tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân sống ở vùng miền núi, biên giới hải đảo sẽ được khám từ quý III/2026.

Trước chủ trương này, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng chương trình sẽ giúp phát hiện bệnh sớm, giảm áp lực chi phí khám chữa bệnh. Ông Phan Xuân Cường, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Bãi Cháy 4 chia sẻ: “Về Chi hội người cao tuổi chúng tôi thì có hơn 300 hội viên. Chúng tôi mới tham gia lập kế hoạch cho 20 cụ khám tổng thể chứ không khám riêng biệt từng mặt sức khỏe nào. Dành ưu tiên cho những cụ lớn tuổi, cao tuổi. Việc này từ xưa nay chưa có nên các cụ rất phấn khởi. Bởi vì thấy nó sát thực với nhân dân, và nhân dân được hưởng thụ được nhiều hơn".

Để chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngoài hệ thống bệnh viện, các trạm y tế cơ sở được xác định là lực lượng nòng cốt. Từ cuối năm 2025, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã được củng cố về nhân lực, bổ sung đội ngũ bác sĩ đa khoa và tăng cường năng lực quản lý, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng. Đây cũng được xem là bước chuyển quan trọng của y tế cơ sở, từ vai trò điều trị ban đầu sang chủ động quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân.

Dự kiến, Quảng Ninh sẽ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội từ 20/5 và phấn đấu hoàn thành trước 1/7.

Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Thương, Giám đốc Trạm Y tế phường Hạ Long cho biết, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ chương trình: “Trạm y tế tổng hợp số lượng người từ 60 tuổi trở lên. Tại phường Hạ Long có ít nhất là khoảng trên 10.000 đối tượng. Chúng tôi phối hợp cùng khu phố, tổ dân tổng hợp danh sách trạm y tế quản lý cũng như số lượng thực tế của người dân đang sinh sống tại 27 khu phố trên địa bàn. Chúng tôi cập nhập các thông tin về phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe. Song song với việc đó là tiến hành chiến dịch làm giàu, làm sạch hồ sơ sức khỏe điện tử để ngay khi có kế hoạch của Sở Y tế hướng dẫn trong công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì chúng tôi sẽ triển khai theo các trường dữ liệu mà chúng tôi sẵn có".

Thực tế, nhiều năm qua, Quảng Ninh đã duy trì hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho khoảng 50.000 lượt người mỗi năm, chủ yếu tại các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Tuy nhiên, theo ngành y tế địa phương, chương trình lần này có quy mô lớn hơn và được tổ chức bài bản hơn, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, việc triển khai chương trình không chỉ là nhiệm vụ y tế mà còn là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động: “Dự kiến, bắt đầu từ 20/5, Quảng Ninh sẽ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội phấn đấu hoàn thành trước 1/7. Sau 1/7, chương trình tiếp tục triển khai cho 6 nhóm đối tượng ưu tiên gồm: người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng người sinh sống ở khu vực đồng bào miền núi, hải đảo và đặc khu; Giai đoạn sau thì chúng tôi sẽ tập trung vào các đối tượng còn lại để phấn đấu đến hết năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám, sàng lọc ít nhất một lần trong năm".

Trạm y tế phường Hạ Long cũng đã rà soát, phân loại các đối tượng, sẵn sàng cho Chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí lớn nhất dành người dân từ trước đến nay.

Việc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần xây dựng hệ thống y tế chủ động, lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Với sự chuẩn bị đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Quảng Ninh đang cho thấy sự sẵn sàng trong việc triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân với quy mô lớn ngay từ những ngày đầu thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống.