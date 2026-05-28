English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh khởi công nhà nhân đạo cho hộ khó khăn về nhà ở

Thứ Năm, 18:51, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân đạo cho gia đình ông Lê Sỹ Vân, trú tại khu phố Phong Hải 2, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh. 

 

Đây là căn nhà đầu tiên trong tổng số 20 căn nhà nhân đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được khởi công trong năm 2026 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tài trợ thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh. Mỗi hộ gia đình khó khăn về nhà ở được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 1,4 tỷ đồng. 

Gia đình ông Lê Sỹ Vân thuộc diện đặc biệt khó khăn của phường Liên Hòa khi cả hai vợ chồng đều tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm và phải điều trị dài ngày. Ngôi nhà gia đình đang sinh sống được xây dựng từ những năm 1960, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vị trí tường nứt, mái dột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

quang ninh khoi cong nha nhan dao cho ho kho khan ve nha o hinh anh 1
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh phấn đấu vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ít nhất 20 hộ gia đình khó khăn về nhà ở trong năm 2026.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, giúp người dân ổn định cuộc sống và an tâm trước mùa mưa bão: "Kế hoạch chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ ít nhất là 20 ngôi nhà và đã có khảo sát cụ thể. Đây là các hộ phát sinh trong năm 2026 với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để gia đình ổn định cuộc sống, có một căn nhà an toàn trước mùa mưa bão năm nay. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trong tháng Nhân đạo nói riêng, trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh nói chung, hướng tới việc hỗ trợ sinh kế bền vững cho các hộ gia đình bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thường xuyên và hỗ trợ khẩn cấp theo nhiệm vụ được giao".

quang ninh khoi cong nha nhan dao cho ho kho khan ve nha o hinh anh 2
Cán bộ địa phương cùng lãnh đạo Hội CTĐ Quảng Ninh, đại diện TKV động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông Lê Sỹ Vân (khu phố Phong Hải 2, phường Liên Hòa)

Chương trình xây dựng nhà nhân đạo tại Quảng Ninh không chỉ góp phần giúp các hộ gia đình khó khăn cải thiện điều kiện sống mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy trách nhiệm cộng đồng của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh xây nhà nhân đạo TKV hộ khó khăn giảm nghèo bền vững Chữ thập đỏ Quảng Ninh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ninh liên tiếp cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng
Quảng Ninh liên tiếp cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng

VOV.VN - Trong hai ngày 26, 27/5, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp tiếp nhận và cấp cứu thành công các trường hợp sốc nhiệt nặng do lao động ngoài trời trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Thời tiết cực đoan hiện nay đang làm gia tăng nguy cơ đột quỵ nhiệt, đặc biệt đối với nhóm lao động ngoài trời.

Quảng Ninh liên tiếp cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng

Quảng Ninh liên tiếp cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng

VOV.VN - Trong hai ngày 26, 27/5, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp tiếp nhận và cấp cứu thành công các trường hợp sốc nhiệt nặng do lao động ngoài trời trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Thời tiết cực đoan hiện nay đang làm gia tăng nguy cơ đột quỵ nhiệt, đặc biệt đối với nhóm lao động ngoài trời.

Mở rộng tập huấn bơi cứu đuối đến 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh
Mở rộng tập huấn bơi cứu đuối đến 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh

VOV.VN - Từ ngày 25/5 đến 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các lớp tập huấn bơi, bơi cứu đuối mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia, nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong dịp hè tại 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Mở rộng tập huấn bơi cứu đuối đến 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh

Mở rộng tập huấn bơi cứu đuối đến 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh

VOV.VN - Từ ngày 25/5 đến 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các lớp tập huấn bơi, bơi cứu đuối mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia, nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong dịp hè tại 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục