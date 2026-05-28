Quảng Ninh khởi công nhà nhân đạo cho hộ khó khăn về nhà ở

Đây là căn nhà đầu tiên trong tổng số 20 căn nhà nhân đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được khởi công trong năm 2026 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tài trợ thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh. Mỗi hộ gia đình khó khăn về nhà ở được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 1,4 tỷ đồng.

Gia đình ông Lê Sỹ Vân thuộc diện đặc biệt khó khăn của phường Liên Hòa khi cả hai vợ chồng đều tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm và phải điều trị dài ngày. Ngôi nhà gia đình đang sinh sống được xây dựng từ những năm 1960, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vị trí tường nứt, mái dột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh phấn đấu vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ít nhất 20 hộ gia đình khó khăn về nhà ở trong năm 2026.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, giúp người dân ổn định cuộc sống và an tâm trước mùa mưa bão: "Kế hoạch chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ ít nhất là 20 ngôi nhà và đã có khảo sát cụ thể. Đây là các hộ phát sinh trong năm 2026 với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để gia đình ổn định cuộc sống, có một căn nhà an toàn trước mùa mưa bão năm nay. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trong tháng Nhân đạo nói riêng, trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh nói chung, hướng tới việc hỗ trợ sinh kế bền vững cho các hộ gia đình bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thường xuyên và hỗ trợ khẩn cấp theo nhiệm vụ được giao".

Cán bộ địa phương cùng lãnh đạo Hội CTĐ Quảng Ninh, đại diện TKV động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông Lê Sỹ Vân (khu phố Phong Hải 2, phường Liên Hòa)

Chương trình xây dựng nhà nhân đạo tại Quảng Ninh không chỉ góp phần giúp các hộ gia đình khó khăn cải thiện điều kiện sống mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy trách nhiệm cộng đồng của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.