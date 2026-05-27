Quảng Ninh liên tiếp cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng

Thứ Tư, 17:56, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong hai ngày 26, 27/5, Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp tiếp nhận và cấp cứu thành công các trường hợp sốc nhiệt nặng do lao động ngoài trời trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Thời tiết cực đoan hiện nay đang làm gia tăng nguy cơ đột quỵ nhiệt, đặc biệt đối với nhóm lao động ngoài trời.

Một trong những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch là anh T.M.H, 45 tuổi, quê Phú Thọ, hiện làm công nhân tại Quảng Ninh. Theo người nhà, sau khoảng 30 phút làm việc dưới trời nắng gắt, anh H. xuất hiện tình trạng mệt lả, chóng mặt, gọi hỏi không phản ứng. Sau đó, bệnh nhân co giật cục bộ hai tay, nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, suy giảm ý thức. Khi nhập viện tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân có thân nhiệt lên tới 41 độ C, kèm co giật và suy giảm ý thức nghiêm trọng.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy đã triển khai các biện pháp cấp cứu như truyền dịch, chườm hạ nhiệt, kiểm soát co giật và hồi sức tích cực. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã tự thở oxy kính, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và thân nhiệt trở về bình thường. 

Các bệnh nhân sốc nhiệt do nắng nóng được Bệnh viện Bãi Cháy xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định
Các bệnh nhân sốc nhiệt do nắng nóng được Bệnh viện Bãi Cháy xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định

Theo các bác sĩ, nhiều người hiện vẫn chủ quan, cho rằng say nắng, say nóng chỉ là tình trạng mệt thông thường nên cố gắng chịu đựng hoặc tự nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy nhiên, khi cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, tình trạng có thể nhanh chóng chuyển sang sốc nhiệt, một cấp cứu nội khoa nguy hiểm, có nguy cơ gây tổn thương não, tim, gan, thận và thậm chí tử vong nếu chậm xử trí. Đáng lo ngại, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, sốc nhiệt không còn là tình trạng hiếm gặp. Những người làm việc ngoài trời như công nhân công trường, tài xế, lao động tự do hoặc lao động trong môi trường nóng bức là nhóm có nguy cơ cao nhất.

Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Công Cẩn, Phó Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo: "Biểu hiện thường gặp nhất của say nắng, say nóng: Nhẹ có thể cảm thấy mệt mỏi, nặng hơn thì có thể bắt đầu ý thức suy giảm, lú lẫn kích thích vật vã hoặc là bệnh nhân có thể hôn mê… Khuyến cáo người dân trong thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện tại, hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là lúc trưa nắng nóng gay gắt. Khi làm việc trong môi trường nắng nóng, khép kín, phải có các phương tiện bảo hộ thích hợp, phải cung cấp đủ nước. Khi có các triệu chứng bất thường, say nắng, say nóng phải đến các cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày nắng nóng kéo dài, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của cơ thể để tránh những biến chứng nguy hiểm do sốc nhiệt gây ra.

nắng nóng gay gắt_1.jpg

Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?

VOV.VN - Đợt nắng nóng cuối tháng 5 đang khiến nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung như “chảo lửa”, với hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Chuyên gia cho rằng ngoài vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến cái nóng trở nên khắc nghiệt hơn.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh Sốc nhiệt nắng 41 độ công nhân làm việc ngoài trời bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người dân nắng nóng cực đoan bù nước cấp cứu
Ấn tượng hội thao Công An nhân dân năm 2026, khu vực I tại Quảng Ninh

VOV.VN - Bên bờ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, tối 23/5 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực I khai mạc với màn thực binh ấn tượng, mãn nhãn.

VOV.VN - Bên bờ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, tối 23/5 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực I khai mạc với màn thực binh ấn tượng, mãn nhãn.

Mở rộng tập huấn bơi cứu đuối đến 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh

VOV.VN - Từ ngày 25/5 đến 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các lớp tập huấn bơi, bơi cứu đuối mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia, nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong dịp hè tại 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

VOV.VN - Từ ngày 25/5 đến 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các lớp tập huấn bơi, bơi cứu đuối mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia, nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong dịp hè tại 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng: Cách nhận biết sớm và xử trí kịp thời

VOV.VN - Nắng nóng cực đoan kéo dài có thể làm tăng khoảng 10% nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ. Nhiều người xuất hiện đau đầu, chóng mặt sau khi đi nắng nhưng nghĩ chỉ là say nắng, dẫn đến nhập viện muộn và bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.

VOV.VN - Nắng nóng cực đoan kéo dài có thể làm tăng khoảng 10% nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ. Nhiều người xuất hiện đau đầu, chóng mặt sau khi đi nắng nhưng nghĩ chỉ là say nắng, dẫn đến nhập viện muộn và bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.

Dân xóm trọ công nhân giữa "chảo lửa" Hà Nội trắng đêm vì nắng nóng

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C tại Hà Nội, hàng chục nghìn công nhân quanh Khu công nghiệp Bắc Thăng Long phải sống trong những phòng trọ chật hẹp, mái tôn nóng hầm hập như “chảo lửa”. Thiếu điều hòa, mất ngủ kéo dài và thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của người lao động càng thêm nhọc nhằn.

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C tại Hà Nội, hàng chục nghìn công nhân quanh Khu công nghiệp Bắc Thăng Long phải sống trong những phòng trọ chật hẹp, mái tôn nóng hầm hập như “chảo lửa”. Thiếu điều hòa, mất ngủ kéo dài và thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của người lao động càng thêm nhọc nhằn.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở nhiều nơi đang diễn ra đã phá vỡ mốc lịch sử

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, nắng nóng đặc biệt gay gắt đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã phá vỡ mốc lịch sử và là 1 trong 3 đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 5 năm trở lại đây

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, nắng nóng đặc biệt gay gắt đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã phá vỡ mốc lịch sử và là 1 trong 3 đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 5 năm trở lại đây

Nắng nóng như "chảo lửa" ở Bắc Bộ và Trung Bộ bao giờ mới chấm dứt?

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ đặc biệt gay gắt, khiến nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ sáng tới tối khiến người dân vật vã chống chọi, trong khi nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và sốc nhiệt tăng cao trên diện rộng.

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ đặc biệt gay gắt, khiến nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ sáng tới tối khiến người dân vật vã chống chọi, trong khi nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và sốc nhiệt tăng cao trên diện rộng.

