Quảng Ninh liên tiếp cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng

Một trong những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch là anh T.M.H, 45 tuổi, quê Phú Thọ, hiện làm công nhân tại Quảng Ninh. Theo người nhà, sau khoảng 30 phút làm việc dưới trời nắng gắt, anh H. xuất hiện tình trạng mệt lả, chóng mặt, gọi hỏi không phản ứng. Sau đó, bệnh nhân co giật cục bộ hai tay, nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, suy giảm ý thức. Khi nhập viện tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân có thân nhiệt lên tới 41 độ C, kèm co giật và suy giảm ý thức nghiêm trọng.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy đã triển khai các biện pháp cấp cứu như truyền dịch, chườm hạ nhiệt, kiểm soát co giật và hồi sức tích cực. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã tự thở oxy kính, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và thân nhiệt trở về bình thường.

Các bệnh nhân sốc nhiệt do nắng nóng được Bệnh viện Bãi Cháy xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định

Theo các bác sĩ, nhiều người hiện vẫn chủ quan, cho rằng say nắng, say nóng chỉ là tình trạng mệt thông thường nên cố gắng chịu đựng hoặc tự nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy nhiên, khi cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, tình trạng có thể nhanh chóng chuyển sang sốc nhiệt, một cấp cứu nội khoa nguy hiểm, có nguy cơ gây tổn thương não, tim, gan, thận và thậm chí tử vong nếu chậm xử trí. Đáng lo ngại, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, sốc nhiệt không còn là tình trạng hiếm gặp. Những người làm việc ngoài trời như công nhân công trường, tài xế, lao động tự do hoặc lao động trong môi trường nóng bức là nhóm có nguy cơ cao nhất.

Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Công Cẩn, Phó Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo: "Biểu hiện thường gặp nhất của say nắng, say nóng: Nhẹ có thể cảm thấy mệt mỏi, nặng hơn thì có thể bắt đầu ý thức suy giảm, lú lẫn kích thích vật vã hoặc là bệnh nhân có thể hôn mê… Khuyến cáo người dân trong thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện tại, hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là lúc trưa nắng nóng gay gắt. Khi làm việc trong môi trường nắng nóng, khép kín, phải có các phương tiện bảo hộ thích hợp, phải cung cấp đủ nước. Khi có các triệu chứng bất thường, say nắng, say nóng phải đến các cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày nắng nóng kéo dài, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của cơ thể để tránh những biến chứng nguy hiểm do sốc nhiệt gây ra.