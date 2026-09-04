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Quảng Ninh: Nghe dân nói, làm việc dân cần

Thứ Sáu, 06:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Tại phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) những kiến nghị cụ thể đang được chính quyền tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết ngay từ cơ sở. Từ cánh phai ngăn nước mặn, tuyến đường được thắp sáng đến điểm ngập úng được xử lý, chương trình “Tháng nghe dân nói” đang tạo chuyển biến từ những việc sát sườn với đời sống.

Khi màn đêm buông xuống, tuyến đường Đồng Chè qua khu phố 4, phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) được thắp sáng bởi hệ thống đèn mới. Gần đó, khu liên hợp thể thao và công viên vui chơi được chỉnh trang, bổ sung thiết bị tập luyện, trở thành nơi người lớn rèn luyện sức khỏe, trẻ nhỏ vui chơi sau giờ học... Nhưng công trình được bà con khu phố nhắc nhiều nhất là cánh phai cống cầu Cói. Nhiều năm, nước mặn tràn vào khiến ruộng phải bỏ hoang; có vụ người dân vừa trồng rau, trồng hoa thì cây chết vì nhiễm mặn. Kiến nghị được khu phố chuyển tới Đảng ủy, UBND phường và cánh phai đã được lắp đặt, giúp bảo vệ nhiều diện tích ruộng sản xuất.

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Cán bộ chủ chốt phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị lắng nghe và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngay sau khi thực hiện bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Phạm Thị Lan Chi, Trưởng khu phố 4, cho biết: "Trước đấy, bao nhiêu năm rồi cánh đồng nước mặn cứ tràn vào nên bị bỏ hoang. Cuối năm ngoái, nhân dân tiếp tục trồng rau và hoa thì nước mặn tràn vào chết hết. Và tôi cũng đề nghị với Đảng ủy và UBND và các đồng chí đã chỉ đạo rất quyết liệt và đến giờ đã làm xong cánh phai cầu Cói ngăn nước tràn vào cánh đồng, giải cứu hàng mẫu ruộng. Nhân dân sản xuất rất phấn khởi, rất là dân đồng thuận với các chủ trương."

Cánh phai cầu Cói là một trong những việc dân sinh được giải quyết tại Hoành Bồ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ nguồn lực triển khai Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh (cũ) về nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư, các công trình được người dân kiến nghị nhiều năm như cầu Cài, cầu vượt ngầm tràn Bằng Cả, được ưu tiên xử lý, góp phần tiêu thoát nước, bảo đảm việc đi lại. Hệ thống chiếu sáng được đấu nối ở một số tuyến; các đoạn đường xuống cấp và điểm ngập úng được rà soát, sửa chữa.

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Bà Phạm Thị Lan Chi, Trưởng khu phố 4 chia sẻ các ý kiến của người dân tới lãnh đạo chủ chốt phường Hoành Bồ, thành phố Quảng Ninh 

Hạ tầng phục vụ sinh hoạt cộng đồng cũng được bổ sung. Đến nay, 100% nhà văn hóa khu phố có kết nối Internet, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ số, nhất là tại khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của phường Hoành Bồ, địa phương hiện không còn hộ nghèo; hơn 1.100 người thuộc diện bảo trợ xã hội và 216 người có công được chi trả trợ cấp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,28%.

Những kết quả đó cho thấy sự chuyển động ở cơ sở, nhưng cũng còn những việc chưa thể giải quyết ngay. Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng khu phố 7 cho rằng: Điều người dân cần không chỉ là được nêu kiến nghị, mà còn phải biết việc đó đang được xử lý đến đâu, vướng ở khâu nào. 

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Với những cách làm thiết thực, Hoành Bồ duy trì kết quả không còn hộ nghèo; hơn 1.100 người thuộc diện bảo trợ xã hội và 216 người có công được chi trả trợ cấp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,28%.

"Sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp, địa bàn rất rộng, các đồng chí cũng rất quan tâm đến cơ sở, đến những việc đề xuất, kiến nghị của người dân thì cử trưởng phòng có trách nhiệm xuống trực tiếp giải quyết. Mặc dù có những việc chưa giải quyết được; có những việc hứa sắp tới sẽ giải quyết. Bà con nhân dân cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo quan tâm sâu sát, trực tiếp xuống địa bàn nhiều hơn nữa, lắng nghe ý kiến bức xúc của người dân để có biện pháp giải quyết kịp thời", ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng khu phố 7 cho biết thêm.

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"Lắng nghe dân nói" không chỉ được tổ chức trong hội trường mà còn ở việc "xắn tay" cùng người dân thực hiện những việc nhỏ nhất như vệ sinh môi trường.

“Tháng nghe dân nói” vì vậy không chỉ được tổ chức trong hội trường. Người đứng đầu địa phương trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra các vấn đề dân sinh; cán bộ gặp gỡ người dân tại khu phố, trao đổi với doanh nghiệp và tiếp nhận phản ánh qua các nền tảng số. Điểm quan trọng không nằm ở những cuộc gặp, mà ở việc ý kiến được phân loại, chuyển đến đúng cơ quan, có người theo dõi và phản hồi kết quả.

Cách làm này được Ủy ban MTTQ Việt Nam Quảng Ninh triển khai nhằm mở rộng kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Bên cạnh đối thoại trực tiếp, MTTQ các cấp sử dụng “Mặt trận số”, nhóm Zalo, Facebook và các kênh cộng đồng để tiếp nhận phản ánh, đồng thời đôn đốc cơ quan có thẩm quyền xử lý.  

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Sự hưởng ứng, tham gia của người dân vào các phong trào là những thước đo thiết thực nhất cho việc gần dân, sát dân.

Ông Đinh Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoành Bồ, cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận được một số ý kiến, kiến nghị của nhân dân qua Mặt trận số, qua đó, chúng tôi đã phân loại và chuyển các ý kiến, kiến nghị đấy đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Chúng tôi đã phân công các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí trong Ban Thường trực cũng đã theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những ý kiến đó để chúng tôi thông tin kết quả mà người dân đã kiến nghị, đặc biệt là trên các môi trường mạng, qua kênh Mặt trận số, nhóm Zalo, Facebook. Trong thời gian tới, chúng tôi đang chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị lắng nghe đoàn viên, hội viên và nhân dân để qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định..."

Từ ánh điện trên đường Đồng Chè đến cánh phai giữ lại những thửa ruộng ở cầu Cói, giá trị của việc “nghe dân nói” được nhìn thấy bằng những thay đổi cụ thể. Với những kiến nghị chưa thể giải quyết ngay, người dân cần một câu trả lời rõ ràng về tiến độ và trách nhiệm. Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và phản hồi đầy đủ từng việc, đó mới là thước đo thực chất của một chính quyền gần dân.

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Quảng Ninh tạo thêm động lực tăng trưởng cho chặng đường mới

VOV.VN- Để đạt mục tiêu GRDP tăng 13,21% năm 2026, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Không chỉ là tăng sản lượng ở các ngành trụ cột, mà còn phải sớm đưa những dự án mới vào vận hành, nâng giá trị du lịch, dịch vụ và bổ sung năng lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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