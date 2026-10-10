Quảng Ninh vận động người dân cùng phòng cháy từ cơ sở

Doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm phòng ngừa

Trước khi xuất bến, việc kiểm tra hệ thống điện, thiết bị và phương tiện phòng cháy, chữa cháy trên tàu du lịch của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận đều được mỗi nhân viên chủ động thực hiện. Theo ông Trịnh Đức Thuận, Phó Trưởng ban Dự án của công ty, đây là công việc thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, thuyền viên và phương tiện. Doanh nghiệp đã tham gia mô hình “Tàu du lịch tự quản an toàn PCCC” trên vịnh Hạ Long nên điều mà ông Thuận luôn nhấn mạnh là trách nhiệm phòng ngừa của chính đơn vị vận hành, thay vì chỉ thực hiện khi có yêu cầu kiểm tra.

“Việc tham gia mô hình tàu du lịch tự quản an toàn phòng cháy chữa cháy giúp doanh nghiệp chúng tôi nâng cao rõ về ý thức phòng ngừa và chủ động chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy, chữa cháy thay vì chỉ thực hiện khi có yêu cầu kiểm tra. Đối với tàu du lịch, chúng tôi xác định phòng ngừa phải đặt lên trên hàng đầu”, ông Trịnh Đức Thuận khẳng định.

Doanh nghiệp đã tham gia mô hình “Tàu du lịch tự quản an toàn PCCC” trên vịnh Hạ Long luôn nhấn mạnh trách nhiệm phòng cháy của chính đơn vị vận hành, thay vì chỉ thực hiện khi có yêu cầu kiểm tra

Theo số liệu của lực lượng chức năng, khoảng 1.500 chủ tàu, thuyền viên và người lao động đã được tập huấn; mô hình có 10 doanh nghiệp với 28 tàu du lịch tham gia. Việc tập huấn giúp những người trực tiếp làm việc trên tàu nhận diện nguy cơ, kiểm tra phương tiện và chuẩn bị khả năng ứng phó. Với hoạt động du lịch trên biển, sự chủ động ấy phải được duy trì trong từng chuyến đi.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở

Ở khu dân cư, yêu cầu phòng ngừa cháy nổ lại bắt đầu từ hệ thống điện, thiết bị trong mỗi nhà và khả năng báo tin cho những hộ liền kề. Ông Phan Bùi Đạm (phường Cửa Ông), thành viên tổ an ninh cơ sở cùng lực lượng tại địa bàn thường xuyên đến các tổ liên gia, hộ gia đình để kiểm tra, nhắc nhở.

Theo ông Đạm, khi có cháy, các hộ xung quanh cần nắm được tình hình để kịp thời hỗ trợ: “Chúng tôi thường xuyên đến các tổ liên gia và gia đình kiểm tra toàn bộ những thiết bị, trang bị sắm trong gia đình, đồng thời cũng nhắc nhở gia đình lưu ý vấn đề phòng cháy và đặc biệt là hệ thống phòng cháy báo làm sao cho tất cả các hộ liền kề khi có cháy xảy ra phải nắm tình hình được và cùng ra cứu nạn, cứu hộ, cùng gia đình bị cháy”.

Theo số liệu của lực lượng chức năng, khoảng 1.500 chủ tàu, thuyền viên và người lao động đã được tập huấn; mô hình có 10 doanh nghiệp với 28 tàu du lịch tham gia

Quảng Ninh hiện duy trì 505 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 213 “Điểm chữa cháy công cộng” và 144 “Đội PCCC tình nguyện”. Từ những mô hình này, người dân được hướng dẫn nhận biết nguy cơ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn. Từ tàu du lịch đến khu dân cư, dù mỗi mô hình có điều kiện hoạt động khác nhau nhưng đều cần người tham gia nắm được kỹ năng hỗ trợ và ứng phó trong trường hợp phát sinh cháy nổ. Có phương tiện mà chưa biết sử dụng, được hướng dẫn nhưng lâu ngày không thực hành thì khi xảy ra sự cố vẫn dễ lúng túng. Vì vậy, duy trì mô hình phải đi cùng tập huấn và kiểm tra khả năng hoạt động của lực lượng tại chỗ.

Trong năm 2026, lực lượng Công an Quảng Ninh đã tổ chức 137 chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thu hút hơn 75.000 người tham gia. Các hoạt động dành cho người dân, học sinh, sinh viên giúp kiến thức phòng cháy được tiếp cận qua thao tác và tình huống cụ thể.

Trong năm 2026, lực lượng Công an Quảng Ninh đã tổ chức 137 chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thu hút hơn 75.000 người tham gia

Thượng tá Tiêu Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Quảng Ninh, cho biết, lực lượng chuyên trách tiếp tục hướng dẫn, củng cố và nhân rộng những mô hình phù hợp với từng địa bàn, cơ sở.

“Quan điểm của chúng tôi là lấy phòng ngừa làm trọng tâm và chủ động phát hiện và loại trừ nguy cơ cháy ngay từ cơ sở. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn tập huấn, kiểm tra cũng như thực hành để lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và các mô hình điển hình về phòng cháy, chữa cháy thực sự là hoạt động thực chất thường xuyên và không hình thức, qua đó mỗi người dân đều có kiến thức, kỹ năng để xử lý được các tình huống ngay từ khi có sự cố xảy ra”, Thượng tá Tiêu Văn Tiến nêu ý kiến.

Với Quảng Ninh, nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh và du lịch đa dạng, việc duy trì kiểm tra, tập huấn cần sát với điều kiện từng cơ sở. An toàn của mỗi chuyến tàu, mỗi gia đình phụ thuộc vào việc nguy cơ có được phát hiện, khắc phục và người tại chỗ sẵn sàng phối hợp khi sự cố xảy ra.