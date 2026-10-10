English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh vận động người dân cùng phòng cháy từ cơ sở

Thứ Bảy, 06:12, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, bếp nấu; nhắc nhau cách hạn chế nguy cơ cháy nổ, biết cách báo tin đến lực lượng chức năng và hỗ trợ người bên cạnh khi có sự cố xảy ra… Những việc làm ấy đang được duy trì qua các mô hình phòng cháy, chữa cháy ở Quảng Ninh.

 

Doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm phòng ngừa

Trước khi xuất bến, việc kiểm tra hệ thống điện, thiết bị và phương tiện phòng cháy, chữa cháy trên tàu du lịch của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận đều được mỗi nhân viên chủ động thực hiện. Theo ông Trịnh Đức Thuận, Phó Trưởng ban Dự án của công ty, đây là công việc thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, thuyền viên và phương tiện. Doanh nghiệp đã tham gia mô hình “Tàu du lịch tự quản an toàn PCCC” trên vịnh Hạ Long nên điều mà ông Thuận luôn nhấn mạnh là trách nhiệm phòng ngừa của chính đơn vị vận hành, thay vì chỉ thực hiện khi có yêu cầu kiểm tra.

“Việc tham gia mô hình tàu du lịch tự quản an toàn phòng cháy chữa cháy giúp doanh nghiệp chúng tôi nâng cao rõ về ý thức phòng ngừa và chủ động chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy, chữa cháy thay vì chỉ thực hiện khi có yêu cầu kiểm tra. Đối với tàu du lịch, chúng tôi xác định phòng ngừa phải đặt lên trên hàng đầu”, ông Trịnh Đức Thuận khẳng định.

quang ninh van dong nguoi dan cung phong chay tu co so hinh anh 1
Doanh nghiệp đã tham gia mô hình “Tàu du lịch tự quản an toàn PCCC” trên vịnh Hạ Long luôn nhấn mạnh trách nhiệm phòng cháy của chính đơn vị vận hành, thay vì chỉ thực hiện khi có yêu cầu kiểm tra

Theo số liệu của lực lượng chức năng, khoảng 1.500 chủ tàu, thuyền viên và người lao động đã được tập huấn; mô hình có 10 doanh nghiệp với 28 tàu du lịch tham gia. Việc tập huấn giúp những người trực tiếp làm việc trên tàu nhận diện nguy cơ, kiểm tra phương tiện và chuẩn bị khả năng ứng phó. Với hoạt động du lịch trên biển, sự chủ động ấy phải được duy trì trong từng chuyến đi.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở

Ở khu dân cư, yêu cầu phòng ngừa cháy nổ lại bắt đầu từ hệ thống điện, thiết bị trong mỗi nhà và khả năng báo tin cho những hộ liền kề. Ông Phan Bùi Đạm (phường Cửa Ông), thành viên tổ an ninh cơ sở cùng lực lượng tại địa bàn thường xuyên đến các tổ liên gia, hộ gia đình để kiểm tra, nhắc nhở.

Theo ông Đạm, khi có cháy, các hộ xung quanh cần nắm được tình hình để kịp thời hỗ trợ: “Chúng tôi thường xuyên đến các tổ liên gia và gia đình kiểm tra toàn bộ những thiết bị, trang bị sắm trong gia đình, đồng thời cũng nhắc nhở gia đình lưu ý vấn đề phòng cháy và đặc biệt là hệ thống phòng cháy báo làm sao cho tất cả các hộ liền kề khi có cháy xảy ra phải nắm tình hình được và cùng ra cứu nạn, cứu hộ, cùng gia đình bị cháy”.

quang ninh van dong nguoi dan cung phong chay tu co so hinh anh 2
Theo số liệu của lực lượng chức năng, khoảng 1.500 chủ tàu, thuyền viên và người lao động đã được tập huấn; mô hình có 10 doanh nghiệp với 28 tàu du lịch tham gia

Quảng Ninh hiện duy trì 505 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 213 “Điểm chữa cháy công cộng” và 144 “Đội PCCC tình nguyện”. Từ những mô hình này, người dân được hướng dẫn nhận biết nguy cơ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn. Từ tàu du lịch đến khu dân cư, dù mỗi mô hình có điều kiện hoạt động khác nhau nhưng đều cần người tham gia nắm được kỹ năng hỗ trợ và ứng phó trong trường hợp phát sinh cháy nổ. Có phương tiện mà chưa biết sử dụng, được hướng dẫn nhưng lâu ngày không thực hành thì khi xảy ra sự cố vẫn dễ lúng túng. Vì vậy, duy trì mô hình phải đi cùng tập huấn và kiểm tra khả năng hoạt động của lực lượng tại chỗ.

Trong năm 2026, lực lượng Công an Quảng Ninh đã tổ chức 137 chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thu hút hơn 75.000 người tham gia. Các hoạt động dành cho người dân, học sinh, sinh viên giúp kiến thức phòng cháy được tiếp cận qua thao tác và tình huống cụ thể.

quang ninh van dong nguoi dan cung phong chay tu co so hinh anh 3
Trong năm 2026, lực lượng Công an Quảng Ninh đã tổ chức 137 chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thu hút hơn 75.000 người tham gia

Thượng tá Tiêu Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Quảng Ninh, cho biết, lực lượng chuyên trách tiếp tục hướng dẫn, củng cố và nhân rộng những mô hình phù hợp với từng địa bàn, cơ sở.

“Quan điểm của chúng tôi là lấy phòng ngừa làm trọng tâm và chủ động phát hiện và loại trừ nguy cơ cháy ngay từ cơ sở. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn tập huấn, kiểm tra cũng như thực hành để lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và các mô hình điển hình về phòng cháy, chữa cháy thực sự là hoạt động thực chất thường xuyên và không hình thức, qua đó mỗi người dân đều có kiến thức, kỹ năng để xử lý được các tình huống ngay từ khi có sự cố xảy ra”, Thượng tá Tiêu Văn Tiến nêu ý kiến.

Với Quảng Ninh, nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh và du lịch đa dạng, việc duy trì kiểm tra, tập huấn cần sát với điều kiện từng cơ sở. An toàn của mỗi chuyến tàu, mỗi gia đình phụ thuộc vào việc nguy cơ có được phát hiện, khắc phục và người tại chỗ sẵn sàng phối hợp khi sự cố xảy ra.

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cắt giảm thủ tục PCCC, ai chịu trách nhiệm nếu công trình vẫn vi phạm an toàn?
Cắt giảm thủ tục PCCC, ai chịu trách nhiệm nếu công trình vẫn vi phạm an toàn?

VOV.VN - Bộ Công an đã cắt giảm 27/36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Tuy nhiên, việc giảm thủ tục không đồng nghĩa với giảm yêu cầu an toàn. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở và các đơn vị liên quan được đặt ở mức cao hơn.

Cắt giảm thủ tục PCCC, ai chịu trách nhiệm nếu công trình vẫn vi phạm an toàn?

Cắt giảm thủ tục PCCC, ai chịu trách nhiệm nếu công trình vẫn vi phạm an toàn?

VOV.VN - Bộ Công an đã cắt giảm 27/36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Tuy nhiên, việc giảm thủ tục không đồng nghĩa với giảm yêu cầu an toàn. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở và các đơn vị liên quan được đặt ở mức cao hơn.

Từ 15/9, công trình phải khai báo dữ liệu PCCC trước khi đưa vào sử dụng
Từ 15/9, công trình phải khai báo dữ liệu PCCC trước khi đưa vào sử dụng

VOV.VN - Từ ngày 15/9/2026, chủ đầu tư ngoài việc nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy còn phải khai báo thông tin công trình trên hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Từ 15/9, công trình phải khai báo dữ liệu PCCC trước khi đưa vào sử dụng

Từ 15/9, công trình phải khai báo dữ liệu PCCC trước khi đưa vào sử dụng

VOV.VN - Từ ngày 15/9/2026, chủ đầu tư ngoài việc nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy còn phải khai báo thông tin công trình trên hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH năm 2026
Khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH năm 2026

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026. Sự kiện quy tụ 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, giới thiệu 480 thương hiệu đến từ 16 quốc gia.

Khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH năm 2026

Khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH năm 2026

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026. Sự kiện quy tụ 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, giới thiệu 480 thương hiệu đến từ 16 quốc gia.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục