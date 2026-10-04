Bắc Ninh: Chủ động phòng cháy từ cơ sở, nâng cao kỹ năng ứng phó cho người dân

Học để biết cách xử lý khi gặp cháy

Phòng cháy từ cơ sở được triển khai tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê, thành phố Bắc Ninh) bằng những nội dung gắn với thực hành. Học sinh được cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, vòi phun nước và làm quen với một số phương tiện chuyên dụng.

Khi dòng nước được mở dưới áp lực lớn, việc giữ vòi chữa cháy không đơn giản như khi đứng quan sát. Học sinh được hướng dẫn tư thế cầm, giữ vòi và cách phối hợp trong quá trình phun nước.

Từng nhóm học sinh còn được hướng dẫn lên xe chữa cháy có cần nâng, trực tiếp tìm hiểu phương tiện được sử dụng khi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các vị trí trên cao.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu cách sử dụng vòi chữa cháy trước khi học sinh trực tiếp thực hành.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ thực hành sử dụng vòi chữa cháy trong hoạt động phòng cháy từ cơ sở tại Bắc Ninh.

Sau buổi thực hành, Phạm Thị Ngân Hà, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, cho biết đây là lần đầu em được trực tiếp trải nghiệm nhiều kỹ năng PCCC.

“Chúng em học được rất nhiều thứ từ ngày hôm nay: từ cách làm sao để phòng cháy chữa cháy, bảo vệ bản thân, gia đình, tài sản của chính mình; từ việc sử dụng bình chữa cháy ra sao, cách được đưa lên thang để cứu hộ, hay cách sử dụng các vòi nước ra sao để đảm bảo an toàn”, Ngân Hà chia sẻ.

Đi từng hộ, kiểm tra từng nguy cơ

Tại chợ Giầu, phường Từ Sơn, cán bộ Công an trực tiếp kiểm tra các hộ kinh doanh thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC số 28.

Hệ thống điện, vị trí đặt bình chữa cháy, lối ra vào và cách sắp xếp hàng hóa được kiểm tra tại từng cửa hàng. Những điểm chưa bảo đảm được cán bộ chỉ ra ngay tại chỗ và trao đổi với chủ hộ cách khắc phục.

Cán bộ Công an kiểm tra hoạt động của thiết bị báo cháy được lắp đặt tại hộ kinh doanh thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC.

Các hộ kinh doanh tại đây nằm sát nhau, hàng hóa tập trung nhiều, thiết bị điện được sử dụng thường xuyên. Một ổ cắm quá tải, đường dây điện xuống cấp hoặc hàng hóa chắn lối đi đều có thể làm tăng nguy cơ và gây khó khăn cho việc thoát nạn nếu xảy ra cháy.

Gần 25 năm sinh sống tại khu vực này, chị Giáp Thị Hòa đã quen với những lần cán bộ Công an xuống kiểm tra, hướng dẫn người dân về PCCC.

“Hàng năm, công an thường đến hướng dẫn chúng tôi về cách phòng, chống và chữa cháy. Các chú có các buổi tập huấn để chúng tôi đi trải nghiệm, biết cách xử lý và làm sao để khi có sự cố cháy nổ xảy ra, trước hết là bảo vệ gia đình mình, thứ hai là bảo vệ những nhà hàng xóm bên cạnh”, chị Hòa nói.

Bình chữa cháy tại các hộ kinh doanh được kiểm tra để bảo đảm sẵn sàng sử dụng khi có tình huống phát sinh.

Ở khu vực các hộ nằm liền kề, người dân tại chỗ thường là những người phát hiện sớm nhất khi có cháy. Việc báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy sẵn có và hỗ trợ giữa các hộ đặc biệt quan trọng trong những phút đầu.

Ông Lê Văn Đắc, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC số 28 cho biết, các hộ trong tổ thường xuyên được hướng dẫn, thực hành kỹ năng PCCC và nhắc nhở duy trì các điều kiện an toàn tại mỗi gia đình.

Theo ông Đắc, người dân trong tổ đã có ý thức hơn trong việc phòng ngừa, đồng thời duy trì việc học tập, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư.

Những giờ tập dưới nắng

Giữa trưa, trên sân tập, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục các bài huấn luyện. Đội hình được triển khai, vòi chữa cháy được kéo ra, từng vị trí phối hợp theo yêu cầu của bài tập.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH duy trì luyện tập, rèn thể lực để đáp ứng yêu cầu thường trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Một động tác được thực hiện nhiều lần. Yêu cầu đặt ra là đúng kỹ thuật, đủ nhanh và phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí. Khi xảy ra cháy, thời gian tiếp cận và xử lý hiện trường luôn là một trong những yếu tố quan trọng.

Nắng nóng khiến cường độ buổi tập nặng hơn. Nhưng hiện trường một vụ cháy không cho phép lựa chọn thời tiết, thời gian hay điều kiện làm nhiệm vụ. Việc duy trì huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ giữ thể lực và thực hiện thành thục các kỹ năng trước khi bước vào tình huống thực tế.

Công việc của người lính chữa cháy cũng không dừng lại sau những giờ tập. Đặc thù thường trực khiến cán bộ, chiến sĩ phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh, kể cả ngoài thời gian làm việc thông thường.

Những lần được huy động đột xuất đồng nghĩa với việc thời gian sinh hoạt, những dự định cá nhân hay thời gian dành cho gia đình có thể phải thay đổi.

Cán bộ theo dõi thông tin trên hệ thống quản lý, giám sát và cảnh báo cháy phục vụ công tác PCCC tại cơ sở.

Thượng úy Trịnh Quốc Tùng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Bắc Ninh chia sẻ: “Công việc của anh em là thường trực, sẽ có những việc đột xuất, bất ngờ xảy ra và được huy động đi làm nhiệm vụ. Tất cả đều là nhiệm vụ nên gia đình cũng phải thông cảm. Rất may là gia đình của anh em, chiến sĩ đều chia sẻ và thông cảm”.

Năm 2026 đánh dấu 65 năm Ngày truyền thống lực lượng PCCC và CNCH, đồng thời là 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phần lớn công việc phòng cháy được thực hiện khi chưa có đám cháy: một nguy cơ được phát hiện trong lúc kiểm tra, một kỹ năng được thực hành từ trước, một thao tác được tập đi tập lại. Bởi khi đám cháy đã xảy ra, thời gian dành cho việc xử lý được tính bằng từng phút.