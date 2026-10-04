English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh: Chủ động phòng cháy từ cơ sở, nâng cao kỹ năng ứng phó cho người dân

Chủ Nhật, 10:23, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng cháy từ cơ sở đang được Bắc Ninh triển khai bằng những hoạt động thiết thực tại trường học, khu dân cư và hộ kinh doanh. Học sinh được thực hành kỹ năng chữa cháy, người dân được kiểm tra, hướng dẫn phòng ngừa nguy cơ, trong khi cán bộ, chiến sĩ duy trì huấn luyện thường xuyên.

 

Học để biết cách xử lý khi gặp cháy

Phòng cháy từ cơ sở được triển khai tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê, thành phố Bắc Ninh) bằng những nội dung gắn với thực hành. Học sinh được cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, vòi phun nước và làm quen với một số phương tiện chuyên dụng.

Khi dòng nước được mở dưới áp lực lớn, việc giữ vòi chữa cháy không đơn giản như khi đứng quan sát. Học sinh được hướng dẫn tư thế cầm, giữ vòi và cách phối hợp trong quá trình phun nước.

Từng nhóm học sinh còn được hướng dẫn lên xe chữa cháy có cần nâng, trực tiếp tìm hiểu phương tiện được sử dụng khi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các vị trí trên cao.

bac ninh chu dong phong chay tu co so, nang cao ky nang ung pho cho nguoi dan hinh anh 1
Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu cách sử dụng vòi chữa cháy trước khi học sinh trực tiếp thực hành.
bac ninh chu dong phong chay tu co so, nang cao ky nang ung pho cho nguoi dan hinh anh 2
Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ thực hành sử dụng vòi chữa cháy trong hoạt động phòng cháy từ cơ sở tại Bắc Ninh.

Sau buổi thực hành, Phạm Thị Ngân Hà, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, cho biết đây là lần đầu em được trực tiếp trải nghiệm nhiều kỹ năng PCCC.

“Chúng em học được rất nhiều thứ từ ngày hôm nay: từ cách làm sao để phòng cháy chữa cháy, bảo vệ bản thân, gia đình, tài sản của chính mình; từ việc sử dụng bình chữa cháy ra sao, cách được đưa lên thang để cứu hộ, hay cách sử dụng các vòi nước ra sao để đảm bảo an toàn”, Ngân Hà chia sẻ.

Đi từng hộ, kiểm tra từng nguy cơ

Tại chợ Giầu, phường Từ Sơn, cán bộ Công an trực tiếp kiểm tra các hộ kinh doanh thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC số 28.

Hệ thống điện, vị trí đặt bình chữa cháy, lối ra vào và cách sắp xếp hàng hóa được kiểm tra tại từng cửa hàng. Những điểm chưa bảo đảm được cán bộ chỉ ra ngay tại chỗ và trao đổi với chủ hộ cách khắc phục.

bac ninh chu dong phong chay tu co so, nang cao ky nang ung pho cho nguoi dan hinh anh 3
Cán bộ Công an kiểm tra hoạt động của thiết bị báo cháy được lắp đặt tại hộ kinh doanh thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC.

Các hộ kinh doanh tại đây nằm sát nhau, hàng hóa tập trung nhiều, thiết bị điện được sử dụng thường xuyên. Một ổ cắm quá tải, đường dây điện xuống cấp hoặc hàng hóa chắn lối đi đều có thể làm tăng nguy cơ và gây khó khăn cho việc thoát nạn nếu xảy ra cháy.

Gần 25 năm sinh sống tại khu vực này, chị Giáp Thị Hòa đã quen với những lần cán bộ Công an xuống kiểm tra, hướng dẫn người dân về PCCC.

“Hàng năm, công an thường đến hướng dẫn chúng tôi về cách phòng, chống và chữa cháy. Các chú có các buổi tập huấn để chúng tôi đi trải nghiệm, biết cách xử lý và làm sao để khi có sự cố cháy nổ xảy ra, trước hết là bảo vệ gia đình mình, thứ hai là bảo vệ những nhà hàng xóm bên cạnh”, chị Hòa nói.

bac ninh chu dong phong chay tu co so, nang cao ky nang ung pho cho nguoi dan hinh anh 4
Bình chữa cháy tại các hộ kinh doanh được kiểm tra để bảo đảm sẵn sàng sử dụng khi có tình huống phát sinh.

Ở khu vực các hộ nằm liền kề, người dân tại chỗ thường là những người phát hiện sớm nhất khi có cháy. Việc báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy sẵn có và hỗ trợ giữa các hộ đặc biệt quan trọng trong những phút đầu.

Ông Lê Văn Đắc, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC số 28 cho biết, các hộ trong tổ thường xuyên được hướng dẫn, thực hành kỹ năng PCCC và nhắc nhở duy trì các điều kiện an toàn tại mỗi gia đình.

Theo ông Đắc, người dân trong tổ đã có ý thức hơn trong việc phòng ngừa, đồng thời duy trì việc học tập, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư.

Những giờ tập dưới nắng

Giữa trưa, trên sân tập, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục các bài huấn luyện. Đội hình được triển khai, vòi chữa cháy được kéo ra, từng vị trí phối hợp theo yêu cầu của bài tập.

bac ninh chu dong phong chay tu co so, nang cao ky nang ung pho cho nguoi dan hinh anh 5
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH duy trì luyện tập, rèn thể lực để đáp ứng yêu cầu thường trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Một động tác được thực hiện nhiều lần. Yêu cầu đặt ra là đúng kỹ thuật, đủ nhanh và phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí. Khi xảy ra cháy, thời gian tiếp cận và xử lý hiện trường luôn là một trong những yếu tố quan trọng.

Nắng nóng khiến cường độ buổi tập nặng hơn. Nhưng hiện trường một vụ cháy không cho phép lựa chọn thời tiết, thời gian hay điều kiện làm nhiệm vụ. Việc duy trì huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ giữ thể lực và thực hiện thành thục các kỹ năng trước khi bước vào tình huống thực tế.

Công việc của người lính chữa cháy cũng không dừng lại sau những giờ tập. Đặc thù thường trực khiến cán bộ, chiến sĩ phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh, kể cả ngoài thời gian làm việc thông thường.

Những lần được huy động đột xuất đồng nghĩa với việc thời gian sinh hoạt, những dự định cá nhân hay thời gian dành cho gia đình có thể phải thay đổi.

bac ninh chu dong phong chay tu co so, nang cao ky nang ung pho cho nguoi dan hinh anh 6
Cán bộ theo dõi thông tin trên hệ thống quản lý, giám sát và cảnh báo cháy phục vụ công tác PCCC tại cơ sở.

Thượng úy Trịnh Quốc Tùng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Bắc Ninh chia sẻ: “Công việc của anh em là thường trực, sẽ có những việc đột xuất, bất ngờ xảy ra và được huy động đi làm nhiệm vụ. Tất cả đều là nhiệm vụ nên gia đình cũng phải thông cảm. Rất may là gia đình của anh em, chiến sĩ đều chia sẻ và thông cảm”.

Năm 2026 đánh dấu 65 năm Ngày truyền thống lực lượng PCCC và CNCH, đồng thời là 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phần lớn công việc phòng cháy được thực hiện khi chưa có đám cháy: một nguy cơ được phát hiện trong lúc kiểm tra, một kỹ năng được thực hành từ trước, một thao tác được tập đi tập lại. Bởi khi đám cháy đã xảy ra, thời gian dành cho việc xử lý được tính bằng từng phút.

Kinh Bắc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng
Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và xuất nhập khẩu tiếp tục là những động lực quan trọng giúp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và xuất nhập khẩu tiếp tục là những động lực quan trọng giúp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép
Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép

VOV.VN - Thanh tra thành phố Bắc Ninh chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh (phường Kép) trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép

Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép

VOV.VN - Thanh tra thành phố Bắc Ninh chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh (phường Kép) trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui
Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui

VOV.VN - Sau khi video ghi cảnh hai nam thanh niên xô xát tại hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được chia sẻ trên mạng xã hội. Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) đã vào cuộc xác minh, triệu tập một người liên quan và thông báo tìm người làm chứng.

Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui

Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui

VOV.VN - Sau khi video ghi cảnh hai nam thanh niên xô xát tại hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được chia sẻ trên mạng xã hội. Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) đã vào cuộc xác minh, triệu tập một người liên quan và thông báo tìm người làm chứng.

Trang bị kỹ năng, kiến thức tham gia giao thông cho học sinh ở Từ Sơn, Bắc Ninh
Trang bị kỹ năng, kiến thức tham gia giao thông cho học sinh ở Từ Sơn, Bắc Ninh

VOV.VN - Những ngày đầu năm học mới, khu vực cổng trường ở Từ Sơn, Bắc Ninh trở nên đông đúc hơn khi học sinh và phụ huynh cùng lúc tham gia giao thông. Đây cũng là thời điểm lực lượng chức năng của thành phố Bắc Ninh tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trang bị kỹ năng, kiến thức tham gia giao thông cho học sinh ở Từ Sơn, Bắc Ninh

Trang bị kỹ năng, kiến thức tham gia giao thông cho học sinh ở Từ Sơn, Bắc Ninh

VOV.VN - Những ngày đầu năm học mới, khu vực cổng trường ở Từ Sơn, Bắc Ninh trở nên đông đúc hơn khi học sinh và phụ huynh cùng lúc tham gia giao thông. Đây cũng là thời điểm lực lượng chức năng của thành phố Bắc Ninh tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bất chấp biển cấm, chợ nông sản vẫn hoạt động nhộn nhịp giữa khu dân cư ở Bắc Ninh
Bất chấp biển cấm, chợ nông sản vẫn hoạt động nhộn nhịp giữa khu dân cư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chợ nông sản Hòa Đình (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) tiếp tục hoạt động nhộn nhịp vào rạng sáng và chiều tối, kéo theo nhiều xe tải lớn ra vào, dừng đỗ, tập kết hàng hóa trong khu dân cư, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bất chấp biển cấm, chợ nông sản vẫn hoạt động nhộn nhịp giữa khu dân cư ở Bắc Ninh

Bất chấp biển cấm, chợ nông sản vẫn hoạt động nhộn nhịp giữa khu dân cư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chợ nông sản Hòa Đình (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) tiếp tục hoạt động nhộn nhịp vào rạng sáng và chiều tối, kéo theo nhiều xe tải lớn ra vào, dừng đỗ, tập kết hàng hóa trong khu dân cư, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục