Quảng Ninh xây mới nhiều trường cho năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh có 629 cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến THPT, dự kiến có 362 nghìn trẻ mầm non và học sinh các cấp học, tăng hơn 8.000 học sinh so với năm học trước.

Tính đến hết tháng 6/2023, tỷ lệ phòng học kiên cố của cả tỉnh là hơn 92%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia hơn 89%; cơ sở vật chất được bổ sung, các phòng học xuống cấp, phòng học tạm được củng cố; xóa bỏ phòng học nhờ, nâng cấp các công trình, mua sắm bổ sung trang thiết bị… đáp ứng điều kiện dạy và học trên địa bàn.

Những ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy trò tại Quảng Ninh.

Với mục tiêu “mỗi huyện có ít nhất 1 trường học công lập ở mỗi cấp học giáo dục phổ thông, mỗi thành phố, thị xã có 1 trường THPT công lập theo tiêu chí chất lượng cao (chuẩn mức độ 2 trở lên)”, Quảng Ninh đang triển khai xây mới và sửa chữa nhiều trường học, đặc biệt ưu tiên cho các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo.

Riêng trong năm học mới 2023-2024 sẽ có 3 trường THPT Bình Liêu, Cẩm Phả, Quảng La khánh thành và đưa vào sử dụng. Các trường đang tiếp tục triển khai xây dựng là THPT Trần Phú, Ngô Quyền, Uông Bí; THCS Hải Hà; Tiểu học Đông Ngũ I, Đồng Tiến…

Đến ngày 20/8, các trường THPT sắp khánh thành đều đạt hơn 90% khối lượng thi công, đây cũng là các công trình gắn biển chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Trường THPT Bình Liêu tại huyện miền núi biên giới Bình Liêu có tổng mức đầu tư hơn 95 tỷ đồng, Trường THPT Cẩm Phả tại TP Cẩm Phả cũng có mức đầu tư trên 300 tỷ đồng với các khu phòng học chính, nhà bộ môn, khu nhà đa năng hiện đại.

Tại TP Hạ Long, trường THCS & THPT Quảng La được xây dựng tại xã vùng cao Quảng La trên diện tích nền 27 nghìn m2, hơn 50 phòng học, phòng bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng với tổng mức đầu tư khoảng 220 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh hỗ trợ. Ngoài ra, TP. Hạ Long cũng tập trung bố trí ngân sách cải tạo, sửa chữa 53 công trình trường học, bổ sung các hạng mục nhà vệ sinh, PCCC, nhất là các trường ở khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Cô giáo Tẩy Thị Hương, trường TH & THCS Núi Mằn (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: "Từ năm 2020, sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ và TP Hạ Long, trong 3 năm học liên tục, nhà trường đã nhận được sự quan tâm đầu tư và xây dựng được 2 hạng mục là 1 dãy nhà bộ môn và 1 dãy phòng học, cơ sở vật chất được trang bị đồng bộ, hiện đại. Bước sang năm học mới, thầy trò rất phấn khởi vì được tạo điều kiện tốt nhất để dạy và học".