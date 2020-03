Tại tỉnh Quảng Trị, những ngày này, bình quân mỗi ngày có khoảng từ 100 đến 150 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Dự báo, số người từ Lào, Thái Lan về nước qua 2 cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay trong vài ngày tới rất lớn. Cùng với tăng cường kiểm soát y tế tại cửa khẩu, tỉnh Quảng Trị lập thêm nhiều khu cách ly tập trung tại các huyện, thị xã đảm bảo chỗ cách ly cho công dân trở về kể cả khách du lịch nhập cảnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại một điểm chốt dọc tuyến biên giới Việt - Lào của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị.

Tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lượng công dân trở về làm thủ tục nhập cảnh ngày một đông. Theo qui định, từ ngày 18/3, công dân Việt Nam về nước, du khách các nước ASEAN nhập cảnh vào Việt Nam buộc phải cách ly y tế 14 ngày, kể cả các lái xe chở hàng hóa xuất cảnh sang Lào, Thái Lan sau khi quay trở lại cũng phải cách ly. Để tạo thuận lợi cho các công ty hoạt động xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng cho phép hoán đổi lái xe. Phương tiện sau khi qua biên giới, doanh nghiệp có thể sử dụng lái xe người Lào tiếp tục điều khiển phương tiện để lưu thông trên đất nước bạn. Ngược lại, khi phương tiện đó quay trở về Việt Nam thì lại sử dụng lái xe người Việt Nam, đồng thời phun thuốc khử trùng y tế phương tiện này.



Điểm kiểm tra y tế đối với người nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Thiếu tá Nguyễn Viết An, Trạm Trưởng Tạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết:“Lực lượng Biên phòng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người Việt ở nước ngoài về Việt Nam, bắt buộc phải kiểm dịch và cách ly theo quy định. Thứ hai là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình lưu thông xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực cửa khẩu."

Để kiểm soát người về từ các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới Việt-Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tạm thời đóng toàn bộ các cửa khẩu phụ, lập 61 chốt kiểm soát cố định dọc tuyến biên giới. Biên phòng tỉnh Quảng Trị còn thành lập 20 tổ cơ động với 256 cán bộ chiến sỹ phối hợp với công an, dân quân địa phương các xã biên giới tổ chức tuần tra kiểm soát, chốt chặn các đường mòn, lối mở kiểm soát chặt người qua lại biên giới.

Quảng Trị tạm đóng các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt- Lào để chống dịch bệnh Covid-19.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và cách ly 1.667 người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Đối với những người có tiếp xúc với bệnh nhân hoặc nghi mắc Covid - 19 được đưa vào Khu cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, số còn lại được cách ly tại trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Doanh trại của Sư đoàn 968. Bác sỹ Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết: UBND tỉnh Quảng Trị đã bố trí 3,2 tỷ đồng cho đơn vị mua sắm thiết bị và tăng cường lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh: “Hiện nay, chúng tôi thành lập được 2 đội điều trị và thay phiên nhau để điều trị cho trường hợp cách ly tại bệnh viện. Trường hợp mức độ dịch lây lan nhanh, chúng tôi cũng đã có phương án thành lập trung tâm điều trị ở đây và có sự hỗ trợ của các đơn vị khác, tất cả đơn vị y tế tuyến huyện đều có đội phản ứng nhanh để hỗ trợ”.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe của người cách ly tại một điểm cách ly tỉnh Quảng Trị.

Hiện, bình quân mỗi ngày có khoảng 100 đến 150 công dân trở về nước qua 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, tỉnh Quảng Trị. Dự báo, trong những ngày tới, số người từ Lào, Thái Lan về nước qua 2 cửa khẩu này còn tăng lên.

Ngoài 3 điểm cách ly đang hoạt động, tỉnh Quảng Trị bố trí thêm 4 điểm ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; Trường tiểu học và Trung học cở sở Cam Thành, huyện Cam Lộ; khách sạn Ngân Hà thị trấn Cửa Tùng và Trung tâm Giáo dục Thanh thiếu niên thị trấn Cửa Việt với sức chứa hơn 700 người. Hiện nay, tại các địa điểm này đã được chuẩn bị chu đáo sẵn sàng phục vụ công dân trở về được cách ly theo đúng quy định.Tỉnh Quảng Trị yêu cầu mỗi huyện, thị chọn một địa điểm có sức hơn 100 chỗ, đảm bảo đủ chỗ cách ly cho công dân khi trở về nước.

Điểm kiểm soát biên phòng Quảng Trị dọc tuyến biên giới Việt -Lào.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng có phương án bố trí thêm nhà chờ ngay tại cửa khẩu Lao Bảo và La Lay, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân trong thời gian chờ đi cách ly: “Tôi đề nghị phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động kinh tế diễn ra bình thường. Tuy nhiên, các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phải diễn ra trong bối cảnh phòng chống dịch. Cho nên, tất cả các biện pháp cần thiết áp dụng đối với các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh người và phương tiện đều phải áp dụng”./.

Đình Thiệu VOV-Miền Trung