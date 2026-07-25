Quảng Trị phát hiện phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi mộ tập thể trên đất bạn Lào

Qua công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin với lực lượng chức năng, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã tiếp nhận nguồn tin về các phần mộ của bộ đội Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Khu vực cột mốc 597 biên giới Việt-Lào

Tại khu vực cột mốc 597, trong quá trình trao đổi tình hình với chính quyền Cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin do ông Hồ Văn Vang, sinh năm 1943 và con trai là ông Hồ Văn Sinh, ở Cụm bản Mày cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, trên diện tích đất rẫy trồng lúa của gia đình ông Vang hiện còn 1 phần mộ của bộ đội chủ lực Việt Nam hy sinh trong giai đoạn 1971-1972. Ngoài ra, tại khu vực này còn có 1 vị trí nghi là mộ tập thể, trước đây là hầm trú ẩn chữ A của bộ đội Trường Sơn, Đoàn 559 bị máy bay Mỹ oanh tạc, đến nay chưa được tìm kiếm, quy tập.

Chiếc bi đông nước gia đình ông Hồ Văn Vang cất giữ

Theo lời kể của ông Hồ Văn Vang, trước đây tại khu vực này có 8 ngôi mộ liệt sĩ. Khoảng năm 2009, ông trực tiếp dẫn Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đến tìm kiếm và quy tập được 7 hài cốt có danh tính. Tuy nhiên, phần mộ còn lại nằm trong khu vực đất sản xuất của gia đình nên thời điểm đó chưa được thông báo và quy tập. Phần mộ được cho là vẫn còn nguyên tại hiện trường, ở độ sâu khoảng 1m.

Đáng chú ý, cách khu vực 8 ngôi mộ khoảng 80m có một hầm trú ẩn chữ A. Theo ông Vang, đây từng là nơi trú ẩn của khoảng 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn trong giai đoạn 1971-1972. Trong thời gian đóng quân, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giúp gia đình ông sản xuất lúa.

Sau khi hầm bị máy bay Mỹ oanh tạc làm sập, ông Vang đến kiểm tra tại cửa hầm và nhặt được 1 khẩu súng CKC, 1 bi đông đựng nước và 1 nắp vung xoong nhôm nhưng không phát hiện người còn sống.

Đến nay, gia đình ông Vang vẫn lưu giữ một số di vật, gồm bi đông đựng nước, nắp vung xoong nhôm có khắc nhiều họa tiết và tấm bia khắc tên 7 liệt sĩ đã được quy tập trước đây. Với mong muốn các liệt sĩ sớm được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và trở về quê hương, gia đình đã chủ động cung cấp toàn bộ thông tin cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng hướng dẫn gia đình quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí, tọa độ các địa điểm; đồng thời tiếp tục thu thập, xác minh thông tin.

Nắp vung nhôm gia đình ông Hồ Văn Vang đang lưu giữ

Đơn vị đang báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, cất bốc và quy tập phần mộ liệt sĩ cùng vị trí nghi là mộ tập thể nói trên.