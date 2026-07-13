English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lào Cai hy vọng tìm lại tên cho liệt sĩ từ chiến dịch lấy mẫu AND quy mô lớn

Thứ Hai, 18:04, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ, từ ngày 13-17/7, tỉnh Lào Cai chính thức mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN đối với trên 3.200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Ngay từ sáng sớm, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục. Trong số đó, nhiều người tuổi đã cao, bước đi cần sự dìu đỡ của con cháu và lực lượng làm nhiệm vụ.

Có mặt để thực hiện lấy mẫu, bà Nguyễn Thị Tiệp, tổ 2 Cốc Lếu chia sẻ tâm nguyện lớn nhất của gia đình suốt 74 năm qua, kể từ ngày người anh trai hy sinh tại mặt trận Quang Kim thời kỳ chống Pháp: "Anh tôi lúc hi sinh đã có một đứa con mà còn chưa biết mặt con. Mà bây giờ thì có ba cháu, có cả chắt rồi, gia đình rất mong muốn nhờ Đảng và Nhà nước làm sao với khoa học hiện đại bây giờ tìm được phần mộ cho anh tôi, được như vậy chúng tôi vô cùng sung sướng và biết ơn".

Cùng chung tâm nguyện ấy, ông Đặng Ngọc Kiêm, tổ 44 Bản Phiệt đã rơi nước mắt khi nhắc về người anh trai hy sinh năm 1972. Tờ giấy báo tử chỉ ghi dòng chữ "Mặt trận phía Nam". Đã hai lần ông lặn lội vào tận tỉnh Bình Dương, nhưng đều phải ngậm ngùi quay về trong bế tắc.

"Tôi đã vào đó hai lần rồi, tìm hai nghĩa trang nhưng đều không thấy, hỏi ai cũng bảo không biết vì toàn liệt sĩ vô danh thôi. Gia đình tôi rất mong mỏi. Nhân có công nghệ khoa học hiện đại này, gia đình tôi và mọi người ở đây đều mong muốn được giúp đỡ để kiếm tìm người thân của mình", ông Kiêm chia sẻ trong nước mắt.

lao cai hy vong tim lai ten cho liet si tu chien dich lay mau and quy mo lon hinh anh 1
Ông Đặng Ngọc Kiêm từng 2 lần lặn lội vào tận Bình Dương tìm mộ anh trai nhưng không thành.

Không chỉ phục vụ các thân nhân liệt sĩ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai còn là nơi thu nhận mẫu ADN cho 25 xã xung quanh. Đóng vai trò là lực lượng "chủ nhà", Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, Trưởng Công an phường Lào Cai cho biết, đơn vị phải chia ca kíp rất chi tiết, sẵn sàng phương án hỗ trợ cao nhất để bảo đảm mục tiêu đề ra.

"Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp hội trường, phân công lực lượng đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ. Đối với những thân nhân là người tuổi cao sức yếu, chúng tôi cùng với đoàn thanh niên bố trí phương tiện đón đưa tận nơi để kịp lấy mẫu theo quy định", Thượng tá Nguyễn Văn Hoan chia sẻ.

Ngoài phường Lào Cai, trong đợt cao điểm này, toàn tỉnh còn có 6 điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ khác tại phường Yên Bái, Nghĩa Lộ cùng các xã Văn Bàn, Khánh Hòa, Bảo Yên và Đông Cuông.

lao cai hy vong tim lai ten cho liet si tu chien dich lay mau and quy mo lon hinh anh 2
Quy trình thu nhận mẫu ADN được tiến hành khép kín, bảo đảm không sai sót.

Theo Thượng tá Lê Tiến Mạnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai, việc thu nhận ADN thân nhân tập trung vào 6 đối tượng ưu tiên của dòng họ bên ngoại liệt sĩ. Do đó, việc rà soát, đối chiếu dữ liệu yêu cầu phải đồng bộ, chuẩn xác tuyệt đối, tận dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dân.

"Đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống thì mới thực hiện thu nhận. Đồng thời, chúng tôi xây dựng thành quy trình khép kín, mỗi thân nhân trung bình từ khi tới hội trường đến khi kết thúc lấy mẫu chỉ mất khoảng 10 phút", Thượng tá Lê Tiến Mạnh nhấn mạnh.

10 phút thao tác khép kín mang theo hy vọng nối lại những thông tin đã đứt gãy suốt mấy chục năm qua. Mẫu sinh phẩm của thân nhân được thu nhận hôm nay là cơ sở dữ liệu cốt lõi cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" của tỉnh Lào Cai. Cùng với hơn 1.100 mẫu hài cốt đã cất bốc thành công, hai luồng dữ liệu này sẽ sớm được đối sánh tại Ngân hàng Gen quốc gia; tạo cơ sở khoa học vững chắc để trả lại tên, đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí ở TP.HCM
Phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều 13/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát thông báo về việc phối hợp với Công an TP.HCM tiếp nhận nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ.

Phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí ở TP.HCM

Phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều 13/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát thông báo về việc phối hợp với Công an TP.HCM tiếp nhận nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ.

Quân khu 5 kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ tại Gia Lai
Quân khu 5 kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 13/7, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ tại Gia Lai

Quân khu 5 kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 13/7, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Gia đình nhận liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng
Gia đình nhận liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Sáng 13/7, nhiều tổ chức, đoàn thể và cá nhân tới công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, thuộc Quận 10 trước đây, TP.HCM) để thắp hương, bày tỏ lòng tri ân sau khi bắt đầu cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây.

Gia đình nhận liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng

Gia đình nhận liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Sáng 13/7, nhiều tổ chức, đoàn thể và cá nhân tới công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, thuộc Quận 10 trước đây, TP.HCM) để thắp hương, bày tỏ lòng tri ân sau khi bắt đầu cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây.

Lào coi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam là nhiệm vụ thiêng liêng
Lào coi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam là nhiệm vụ thiêng liêng

VOV.VN - Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tiếp tục được hai nước phối hợp triển khai như một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Lào coi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam là nhiệm vụ thiêng liêng

Lào coi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam là nhiệm vụ thiêng liêng

VOV.VN - Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tiếp tục được hai nước phối hợp triển khai như một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục