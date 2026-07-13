Lào Cai hy vọng tìm lại tên cho liệt sĩ từ chiến dịch lấy mẫu AND quy mô lớn

Ngay từ sáng sớm, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục. Trong số đó, nhiều người tuổi đã cao, bước đi cần sự dìu đỡ của con cháu và lực lượng làm nhiệm vụ.

Có mặt để thực hiện lấy mẫu, bà Nguyễn Thị Tiệp, tổ 2 Cốc Lếu chia sẻ tâm nguyện lớn nhất của gia đình suốt 74 năm qua, kể từ ngày người anh trai hy sinh tại mặt trận Quang Kim thời kỳ chống Pháp: "Anh tôi lúc hi sinh đã có một đứa con mà còn chưa biết mặt con. Mà bây giờ thì có ba cháu, có cả chắt rồi, gia đình rất mong muốn nhờ Đảng và Nhà nước làm sao với khoa học hiện đại bây giờ tìm được phần mộ cho anh tôi, được như vậy chúng tôi vô cùng sung sướng và biết ơn".

Cùng chung tâm nguyện ấy, ông Đặng Ngọc Kiêm, tổ 44 Bản Phiệt đã rơi nước mắt khi nhắc về người anh trai hy sinh năm 1972. Tờ giấy báo tử chỉ ghi dòng chữ "Mặt trận phía Nam". Đã hai lần ông lặn lội vào tận tỉnh Bình Dương, nhưng đều phải ngậm ngùi quay về trong bế tắc.

"Tôi đã vào đó hai lần rồi, tìm hai nghĩa trang nhưng đều không thấy, hỏi ai cũng bảo không biết vì toàn liệt sĩ vô danh thôi. Gia đình tôi rất mong mỏi. Nhân có công nghệ khoa học hiện đại này, gia đình tôi và mọi người ở đây đều mong muốn được giúp đỡ để kiếm tìm người thân của mình", ông Kiêm chia sẻ trong nước mắt.

Ông Đặng Ngọc Kiêm từng 2 lần lặn lội vào tận Bình Dương tìm mộ anh trai nhưng không thành.

Không chỉ phục vụ các thân nhân liệt sĩ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai còn là nơi thu nhận mẫu ADN cho 25 xã xung quanh. Đóng vai trò là lực lượng "chủ nhà", Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, Trưởng Công an phường Lào Cai cho biết, đơn vị phải chia ca kíp rất chi tiết, sẵn sàng phương án hỗ trợ cao nhất để bảo đảm mục tiêu đề ra.

"Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp hội trường, phân công lực lượng đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ. Đối với những thân nhân là người tuổi cao sức yếu, chúng tôi cùng với đoàn thanh niên bố trí phương tiện đón đưa tận nơi để kịp lấy mẫu theo quy định", Thượng tá Nguyễn Văn Hoan chia sẻ.

Ngoài phường Lào Cai, trong đợt cao điểm này, toàn tỉnh còn có 6 điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ khác tại phường Yên Bái, Nghĩa Lộ cùng các xã Văn Bàn, Khánh Hòa, Bảo Yên và Đông Cuông.

Quy trình thu nhận mẫu ADN được tiến hành khép kín, bảo đảm không sai sót.

Theo Thượng tá Lê Tiến Mạnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai, việc thu nhận ADN thân nhân tập trung vào 6 đối tượng ưu tiên của dòng họ bên ngoại liệt sĩ. Do đó, việc rà soát, đối chiếu dữ liệu yêu cầu phải đồng bộ, chuẩn xác tuyệt đối, tận dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dân.

"Đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống thì mới thực hiện thu nhận. Đồng thời, chúng tôi xây dựng thành quy trình khép kín, mỗi thân nhân trung bình từ khi tới hội trường đến khi kết thúc lấy mẫu chỉ mất khoảng 10 phút", Thượng tá Lê Tiến Mạnh nhấn mạnh.

10 phút thao tác khép kín mang theo hy vọng nối lại những thông tin đã đứt gãy suốt mấy chục năm qua. Mẫu sinh phẩm của thân nhân được thu nhận hôm nay là cơ sở dữ liệu cốt lõi cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" của tỉnh Lào Cai. Cùng với hơn 1.100 mẫu hài cốt đã cất bốc thành công, hai luồng dữ liệu này sẽ sớm được đối sánh tại Ngân hàng Gen quốc gia; tạo cơ sở khoa học vững chắc để trả lại tên, đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương.