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Tìm thấy album ảnh trong mộ liệt sĩ, nhiều gia đình liên hệ nhận thân nhân

Thứ Năm, 16:57, 23/07/2026
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VOV.VN - Sau khi đăng tải thông tin và hình ảnh về các di vật tìm thấy trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai đã nhận được nhiều phản hồi từ các gia đình.

Cụ thể, trong quá trình khai quật tại lô D, hàng mộ 8, mộ số 00497 để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều kỷ vật của một liệt sĩ chưa xác định danh tính.

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Các kỷ vât khai quật được 

Các kỷ vật thu được bao gồm: 1 dây lưng to (dây TB) và 1 dây lưng nhỏ; 1 bình tông đựng nước có khắc dòng chữ và số "Dươn Việt 12 - 72 - 10 B + S"; Trong đó còn có 1 cuốn album lưu giữ hình ảnh của một số thiếu nữ cùng một thanh niên mặc quân phục, đội mũ bộ đội.

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Hình ảnh được tìm thấy trong album

Ngay sau khi thông tin và hình ảnh di vật được chia sẻ trên báo chí và mạng xã hội, nhiều người dân đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng, bước đầu nhận dạng hình ảnh trong cuốn album là người thân liệt sĩ của gia đình mình.

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Hình ảnh những cô gái được tìm thấy trong phần mộ số 00497

Trung tá Vũ Duy Quyền, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom chia sẻ, những kỷ vật chi tiết này là manh mối rất quan trọng, mở ra hy vọng lớn giúp các gia đình sớm tìm lại được người thân sau nhiều năm khắc khoải đợi chờ.

Hiện, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom đang tổng hợp, đối chiếu các thông tin thu thập được, đồng thời hướng dẫn các gia đình thực hiện các bước tiếp theo để lấy mẫu ADN xác minh thân nhân.

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Bình tông đựng nước có khắc chữ "Dươn Việt 12 - 72 - 10 B + S"

Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom hiện có gần 1.300 phần mộ, trong đó có 528 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành 100% công tác khai quật và lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ này để phục vụ công tác giám định.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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