Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT sau phản ánh tiêu cực

Chiều 11/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị đã được tổ chức theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, vào ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền, chia sẻ các thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có); kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong toàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Các ngành liên quan tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Các xã, phường có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Như tin đã đưa, vào ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố cáo tiêu cực thi cử tại Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị về việc tại hội đồng thi này đã có hiện tượng có giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Vụ việc gây xôn xao dư luận.

Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực.