English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT sau phản ánh tiêu cực

Thứ Bảy, 20:46, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sau khi xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại một điểm thi.

Chiều 11/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị đã được tổ chức theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, vào ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền, chia sẻ các thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có); kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

quang tri ra soat toan bo ket qua thi tot nghiep thpt sau phan anh tieu cuc hinh anh 1
Điểm thi Trường THPT Lê Trực

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong toàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Các ngành liên quan tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Các xã, phường có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.

quang tri ra soat toan bo ket qua thi tot nghiep thpt sau phan anh tieu cuc hinh anh 2
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Như tin đã đưa, vào ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố cáo tiêu cực thi cử tại Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị về việc tại hội đồng thi này đã có hiện tượng có giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Vụ việc gây xôn xao dư luận.

Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác minh phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị
Xác minh phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

VOV.VN - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vào cuộc kiểm tra, xác minh phản ánh tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực sau thông tin lan truyền trên mạng.

Xác minh phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

Xác minh phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

VOV.VN - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vào cuộc kiểm tra, xác minh phản ánh tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực sau thông tin lan truyền trên mạng.

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực
Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

VOV.VN - Chiều nay (10/7), Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

VOV.VN - Chiều nay (10/7), Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục