Quảng Trị tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Lễ truy điệu

Lãnh đạo xã Khe sanh, tỉnh Quảng Trị đọc điếu văn, khẳng định sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Việc đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa là sự tri ân sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Sau lễ truy điệu, các lực lượng làm nhiệm vụ đã thực hiện nghi thức di chuyển và an táng 02 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa theo đúng nghi thức quân đội, bảo đảm trang trọng, chu đáo.

Lãnh đạo xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị viếng, dâng hương liệt sĩ tại Lễ truy điệu

Trước đó, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập.