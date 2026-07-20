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Phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

Thứ Hai, 19:57, 20/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trước đây).

3 hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 - 50cm dưới mặt đất, cách nhau gần 4m. Do thời gian đã lâu, hài cốt đều bị phân hủy mạnh, chỉ còn xương vụn, xương ống chân và một số răng. Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật như tăng nilon, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực…

phat hien, quy tap 3 hai cot liet si tai khu vuc cau nhi, quang tri hinh anh 1
Hài cốt các liệt sĩ được phát hiện kèm nhiều di vật

Hiện, 3 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đội 584. Đơn vị tổ chức bảo quản, chăm sóc và hương khói chu đáo. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Cùng ngày, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến kiểm tra hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 27/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ công tác ra đa xuyên đất thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng khảo sát hai khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi. Kết quả bước đầu phát hiện một vị trí có tín hiệu địa chất bất thường, tạo cơ sở để lực lượng chức năng triển khai khai quật, tìm kiếm.

phat hien, quy tap 3 hai cot liet si tai khu vuc cau nhi, quang tri hinh anh 2
Đoàn công tác BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra, thăm động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Theo đó, Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được xác định là nơi các chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 anh dũng hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 26/5/1972. Tại đây được xác định còn tồn tại các hố chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu.

Các tài liệu lịch sử và thông tin được đối chiếu tại đây cho thấy, trận đánh có khoảng 110 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9 tham gia, trong đó khoảng 93 người đã hy sinh. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, vẫn còn khoảng 64 liệt sĩ được nhận định chưa được tìm thấy. Việc tiếp tục phát hiện thêm 3 hài cốt là kết quả quan trọng, góp phần làm sáng tỏ thông tin về nơi chôn cất các liệt sĩ, đồng thời tạo cơ sở để các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.

Vinh Thông/VOV-miền Trung
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