Quy định chế độ đối với người lưu trú chờ xuất cảnh

Nghị định quy định trình tự, thủ tục thi hành án phạt trục xuất; việc tổ chức quản lý và các chế độ đối với người chấp hành án phạt trục xuất, người nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức trục xuất, người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ và được đưa vào cơ sở lưu trú do lực lượng Công an nhân dân quản lý trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh.

Nghị định số 249/2026/NĐ-CP quy định tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Về quản lý, Nghị định quy định người lưu trú phải ở tập trung tại cơ sở lưu trú và chịu sự quản lý, giám sát của cơ sở này. Khi tiếp nhận, người lưu trú được phổ biến nội quy và các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ cũng như các chế độ được hưởng trong thời gian lưu trú.

Cơ sở lưu trú có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và bàn giao người lưu trú theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện công tác canh gác, dẫn giải, bảo đảm an ninh, an toàn; xây dựng phương án bảo vệ cơ sở; phối hợp truy tìm người bỏ trốn; kiểm tra thư từ, bưu phẩm, tiền, giấy tờ có giá và đồ vật để ngăn chặn việc đưa vật cấm vào cơ sở; đồng thời quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu của người lưu trú theo quy định.

Theo Nghị định, người lưu trú được bố trí ở buồng tập thể theo giới tính. Diện tích chỗ nằm tối thiểu là 3 m²/người, riêng phụ nữ mang thai hoặc người lưu trú có con ở cùng được bố trí tối thiểu 4 m²/người. Chỗ ở được trang bị giường hoặc bệ gạch men, chiếu, chăn, màn và có phòng vệ sinh.

Đối với người đồng tính, người chuyển đổi giới tính hoặc người chưa xác định rõ giới tính, cơ sở lưu trú có thể bố trí nơi ở riêng. Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, một số bệnh truyền nhiễm nhóm B hoặc người mắc bệnh tâm thần, bệnh làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi phải được bố trí tại phòng cách ly.

Nghị định quy định chế độ ăn của người lưu trú do Nhà nước bảo đảm. Tiêu chuẩn mỗi tháng gồm 17 kg gạo tẻ; 15 kg rau xanh hoặc củ, quả; 1,5 kg thịt; 1,5 kg cá; 5 quả trứng; 0,5 kg đường; 0,75 lít nước mắm; 0,3 lít dầu ăn; 0,1 kg bột ngọt; 0,5 kg muối cùng các loại gia vị và chất đốt theo định mức. Lương thực, thực phẩm phải bảo đảm chất lượng và phù hợp với giá thị trường tại địa phương.

Vào các ngày lễ, Tết của Việt Nam, một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước mà người lưu trú mang quốc tịch, mức ăn được tăng thêm nhưng không quá 5 lần tiêu chuẩn ngày thường. Người lưu trú cũng được sử dụng quà hoặc tiền gửi lưu ký của mình để ăn thêm theo quy định của cơ sở lưu trú.

Đối với người bị ốm, chế độ ăn được điều chỉnh theo chỉ định của cán bộ y tế. Phụ nữ mang thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được tăng định lượng ăn lên gấp 2 lần so với tiêu chuẩn thông thường và có thể hoán đổi thực phẩm theo chỉ định của bác sĩ.

Về khám chữa bệnh, người lưu trú được khám, điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở lưu trú. Trường hợp bệnh nặng hoặc vượt quá khả năng điều trị sẽ được chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản trở lên hoặc cơ sở y tế trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Chi phí khám chữa bệnh thông thường do Nhà nước bảo đảm. Tuy nhiên, nếu người lưu trú yêu cầu khám chữa bệnh theo nguyện vọng hoặc sử dụng kỹ thuật cao, chi phí vượt định mức thì phải tự thanh toán phần kinh phí phát sinh.

Đối với phụ nữ mang thai, Nghị định quy định được khám thai định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết. Khi đến thời điểm sinh con, cơ sở lưu trú có trách nhiệm đưa đến cơ sở y tế nhà nước gần nhất để sinh, cấp các vật dụng cần thiết chăm sóc trẻ sơ sinh và phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài các chế độ về ăn, ở và chăm sóc y tế, Nghị định còn quy định người lưu trú được bảo đảm các chế độ về sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin liên lạc; thăm gặp, nhận quà và các chế độ đối với con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục xuất cảnh.