  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quy định dạy thêm tồn tại hơn 10 năm ở Hà Nội bị bãi bỏ sau rà soát pháp lý

Thứ Bảy, 22:00, 09/05/2026
VOV.VN - Một quyết định về dạy thêm, học thêm tồn tại hơn một thập kỷ tại Hà Nội vừa bị bãi bỏ sau khi Bộ Tư pháp đề nghị rà soát, xử lý các nội dung không còn phù hợp pháp luật hiện hành.

Ngày 8/5, theo thông tin từ Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), trên cơ sở phản ánh từ công dân và cơ quan báo chí, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội về dạy thêm, học thêm.

Qua kiểm tra, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật chỉ rõ một số nội dung vi phạm về nội dung và hình thức của các văn bản này.

Cụ thể, Quyết định số 22 quy định mức thu tiền học thêm do cha mẹ học sinh và nhà trường thỏa thuận bằng văn bản, nhưng đồng thời giới hạn mức thu tối đa theo số học sinh/lớp và số tiết học.

Trong khi đó, Điều 7 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT – văn bản có hiệu lực tại thời điểm ban hành Quyết định số 22 và Hướng dẫn số 5898 – chỉ quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường do cha mẹ học sinh và nhà trường thỏa thuận, không quy định hoặc giao địa phương quy định mức thu tối đa.

Ngày 5/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố - (Ảnh minh họa: KT)

Theo Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Hướng dẫn số 5898 là văn bản hành chính cá biệt được ban hành để hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, tại mục 1 phần IV, văn bản này lại quy định về thu và quản lý tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường, trong đó xác định mức thu tối đa. Quy định này làm phát sinh quy phạm pháp luật nhưng do Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành là không đúng hình thức, thẩm quyền theo quy định.

Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật cũng cho biết, quy định mức thu tiền học thêm tối đa tại Quyết định số 22 và Hướng dẫn số 5898 không còn phù hợp với Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

Theo Thông tư số 29, việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường hiện không được thu tiền của học sinh; kinh phí tổ chức phải sử dụng từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Từ kết quả kiểm tra, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật kiến nghị UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội khẩn trương xử lý các nội dung trái pháp luật; đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu, ban hành các văn bản này theo quy định.

Sau kết luận của Bộ Tư pháp, ngày 5/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Thu Hằng/VOV.VN
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp xây dựng ngân hàng đề thi do Bộ GD-ĐT quản lý phục vụ kiểm tra, đánh giá. Khi đó, giáo viên có quyền được dạy thêm chính học sinh của mình trên lớp. Đề xuất này được đưa ra nhằm hạn chế những tiêu cực phát sinh từ dạy thêm, học thêm.

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19, sửa đổi, bổ sung một số quy định về dạy thêm, học thêm, với mục tiêu minh bạch hóa hoạt động, ngăn chặn ép buộc và trục lợi, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên. Thông tư có hiệu lực từ 15/5/2026.

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19, sửa đổi, bổ sung một số quy định về dạy thêm, học thêm, với mục tiêu minh bạch hóa hoạt động, ngăn chặn ép buộc và trục lợi, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên. Thông tư có hiệu lực từ 15/5/2026.

VOV.VN - Sau một năm thực hiện, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bộc lộ nhiều bất cập, mục tiêu giảm áp lực chưa đạt, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường lại tăng. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, đồng thời siết chặt quản lý để hạn chế tiêu cực.

VOV.VN - Sau một năm thực hiện, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bộc lộ nhiều bất cập, mục tiêu giảm áp lực chưa đạt, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường lại tăng. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, đồng thời siết chặt quản lý để hạn chế tiêu cực.

