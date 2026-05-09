Quy định dạy thêm tồn tại hơn 10 năm ở Hà Nội bị bãi bỏ sau rà soát pháp lý

Ngày 8/5, theo thông tin từ Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), trên cơ sở phản ánh từ công dân và cơ quan báo chí, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội về dạy thêm, học thêm.

Qua kiểm tra, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật chỉ rõ một số nội dung vi phạm về nội dung và hình thức của các văn bản này.

Cụ thể, Quyết định số 22 quy định mức thu tiền học thêm do cha mẹ học sinh và nhà trường thỏa thuận bằng văn bản, nhưng đồng thời giới hạn mức thu tối đa theo số học sinh/lớp và số tiết học.

Trong khi đó, Điều 7 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT – văn bản có hiệu lực tại thời điểm ban hành Quyết định số 22 và Hướng dẫn số 5898 – chỉ quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường do cha mẹ học sinh và nhà trường thỏa thuận, không quy định hoặc giao địa phương quy định mức thu tối đa.

Theo Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Hướng dẫn số 5898 là văn bản hành chính cá biệt được ban hành để hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, tại mục 1 phần IV, văn bản này lại quy định về thu và quản lý tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường, trong đó xác định mức thu tối đa. Quy định này làm phát sinh quy phạm pháp luật nhưng do Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành là không đúng hình thức, thẩm quyền theo quy định.

Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật cũng cho biết, quy định mức thu tiền học thêm tối đa tại Quyết định số 22 và Hướng dẫn số 5898 không còn phù hợp với Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

Theo Thông tư số 29, việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường hiện không được thu tiền của học sinh; kinh phí tổ chức phải sử dụng từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Từ kết quả kiểm tra, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật kiến nghị UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội khẩn trương xử lý các nội dung trái pháp luật; đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu, ban hành các văn bản này theo quy định.

Sau kết luận của Bộ Tư pháp, ngày 5/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.