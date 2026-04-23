ĐBQH đề xuất giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình nếu có ngân hàng đề thi

Tại phiên thảo luận tại Quốc hội chiều nay (23/4), đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho biết, hiện nay nhiều cử tri kiến nghị quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm học thêm còn nhiều bất cập. Đại biểu cho rằng, nếu đầu tư tốt cho hạ tầng số của ngành giáo dục thì vấn đề dạy thêm học thêm có thể được giải quyết tốt hơn.

“Theo tôi sự quan tâm của thầy cô đối với học sinh và sự kính trọng của học sinh đối với thầy cô đã dần thay đổi, trong đó có nguyên nhân liên quan tới việc một số thầy cô không khách quan về điểm số giữa học sinh học thêm và học sinh không học thêm. Tôi đã đọc hàng trăm góp ý trên các trang báo và trang mạng của các thầy cô, cha mẹ, học sinh học tốt, học yếu, học ở trường, học ở trung tâm, học ở những nơi khác để biết thêm về thực trạng học thêm như các phụ huynh có con đang học thêm đã biết. Học sinh yếu cần được củng cố kiến thức cơ bản để đạt yêu cầu, học sinh giỏi cần được bồi dưỡng nâng cao để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh trung bình khá cần được ôn luyện để vào các trường tốt, như vậy phần lớn học thêm đều là tốt', đại biểu Cảnh nêu.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai)

Theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, việc giáo viên dạy thêm cho chính học sinh của mình có mang lại một số mặt tích cực như hiểu rõ năng lực của học sinh, từ đó hệ thống kiến thức tốt hơn, kịp thời bù đắp những phần chưa hiểu rõ trên lớp, chọn chương trình phương pháp bồi dưỡng phù hợp với học sinh giỏi, quan tâm hơn tới tâm trạng của học sinh khi không có đủ thời gian trao đổi với các em ở trên lớp, giúp tiết kiệm thời gian chi phí và an toàn hơn cho các em so với học ở ngoài nhà trường.

Nếu cho phép học sinh phụ huynh được tự chọn người dạy mình, thầy cô được dạy học sinh mà phụ huynh tin yêu gửi gắm, không vì thiên vị điểm thì đây là điều kiện rất tốt để các em vừa học lễ vừa học văn.

Để khắc phục những bất cập trong dạy thêm, học thêm thời gian qua, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất thay đổi cách kiểm tra, đánh giá, cần đánh giá năng lực đúng với năng lực thực sự của học sinh bằng cách tổ chức làm bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ bằng hình thức ra đề trực tuyến: "Đề kiểm tra được tạo ngẫu nhiên theo ma trận từ hàng ngàn câu hỏi cho mỗi độ khó từ ngân hàng câu hỏi do chính Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Đề được chọn trực tuyến ngay trước khi bắt đầu làm bài kiểm tra, đáp án được gửi lại trực tuyến ngay sau khi hết giờ kiểm tra. Đề và đáp án cũng được gửi ngay đến các thầy cô có liên quan, ban đại diện cha mẹ học sinh. Bài tự luận hay bài trắc nghiệm được làm bằng bút mực không tẩy xóa, khi nộp bài thì các bạn ở đầu bàn ghi tên mình vào góc của các bài kiểm tra như một xác nhận".

“Nếu đề xuất này được tiếp thu, tôi tin chắc học sinh sẽ học thật, có năng lực thật và kết quả đúng với năng lực. Để cách đánh giá này sớm được áp dụng và có lộ trình thì tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn trường nào đủ điều kiện áp dụng hình thức ra đề kiểm tra trực tuyến từ ngân hàng câu hỏi do bộ quản lý thì trường đó được phép cho giáo viên dạy thêm cho chính học sinh của mình. Tôi mong trong thời gian tới hạ tầng số của ngành giáo dục sẽ được đầu tư đồng bộ tốt, giúp chất lượng dạy học được nâng lên, trong đó có điều kiện để thực hiện đánh giá năng lực học sinh trực tuyến”, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh.

Cần hệ thống trường nội trú cho trẻ em vùng hải đảo

Cùng quan tâm đến vấn đề giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) băn khoăn về sự công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa cho hay, vừa qua Chính phủ đã đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú cho 248 xã biên giới đất liền. Đây là một trong những chính sách an sinh xã hội vô cùng ưu việt và lợi ích thu được hết sức toàn diện, lâu dài. Đại biểu kiến nghị Chính phủ đồng thời quan tâm xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại một số đặc khu hải đảo, coi đây là một giải pháp bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với học sinh ở địa bàn đặc thù.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng)

“Hiện nay tại nhiều đảo và cụm đảo xa bờ, điều kiện học tập của học sinh còn rất nhiều khó khăn. Khoảng cách đi học xa, phụ thuộc nhiều vào phương tiện đường thủy, tiềm ẩn rủi ro do thời tiết. Nhiều trẻ em trong các gia đình nuôi trồng, đánh bắt hải sản luôn sống trên nhà bè hoặc bám biển, thời gian sinh hoạt không ổn định, phụ huynh khó có điều kiện đưa đón con em hằng ngày như ở đất liền. Bởi thế, việc duy trì sĩ số và chất lượng học tập của các em có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Vấn đề lớn hơn là nếu vẫn tổ chức việc dạy và học như ở đất liền thì học sinh ở đảo sẽ luôn trong tình trạng bất lợi hơn về khả năng tiếp cận giáo dục ổn định, liên tục và bình đẳng”, đại biểu nêu rõ những khó khăn.

Từ thực tế trên, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa cho rằng, mô hình trường phổ thông nội trú không chỉ là giải pháp giáo dục mà còn là giải pháp an sinh xã hội tổng thể, trong đó học sinh được học tập ổn định, liên tục trong tuần, giảm gánh nặng cho gia đình, nhất là các hộ ngư dân, tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ cho các đặc khu biển đảo là khu vực có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế và quốc phòng.

Đại biểu Thoa kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng một đề án riêng về phát triển hệ thống trường nội trú tại các đặc khu với lộ trình phù hợp, ưu tiên những nơi điều kiện đi học của học sinh có nhiều trở ngại nhất, gắn với chiến lược phát triển kinh tế biển và giữ chân dân cư tại các đảo.