Quy hoạch đường sắt mới: Ưu tiên 2 tuyến cao tốc và 16 tuyến quốc gia hơn 4.000km

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy vừa ký Quyết định số 1093/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa: AI thiết kế.

Tính sơ bộ, từ nay đến 2050, Việt Nam sẽ có thêm 2.460 km đường sắt mới khổ tiêu chuẩn và khoảng 1.661 km đường sắt tốc độ cao.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Bộ Xây dựng thay đổi tuyến đường sắt Kép - Chí Linh thành tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân, đồng thời cập nhật định hướng quản lý, đầu tư đối với các tuyến đường sắt hiện có đến năm 2050.

Quy hoạch cũng điều chỉnh phạm vi, quy mô và lộ trình đầu tư nhiều tuyến đường sắt quốc gia xây dựng mới, đồng thời cập nhật phương án phát triển hệ thống ga đầu mối hành khách khu vực Hà Nội.

Hiện mạng lưới đường sắt quốc gia gồm 7 tuyến với tổng chiều dài khoảng 2.510 km. Trong đó, 6 tuyến được xác định đầu tư trong giai đoạn trước và sau năm 2030, gồm ba tuyến khổ 1.000 mm là Hà Nội - TP.HCM (1.726 km), Hà Nội - Lào Cai (296 km), Hà Nội - Hải Phòng (102 km); ba tuyến khổ lồng 1.000 mm - 1.435 mm gồm Hà Nội - Thái Nguyên (55 km), Hà Nội - Lạng Sơn (167 km) và Kép - Hạ Long - Cái Lân (108 km).

Riêng tuyến Kép - Lưu Xá dài 56 km, khổ 1.435 mm, được định hướng đầu tư sau năm 2030. Đối với các tuyến xây dựng mới, quy hoạch xác định bổ sung 16 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435 mm.

Ưu tiên các tuyến kết nối liên vùng

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu chuyển đổi công năng một số tuyến hoặc đoạn tuyến đường sắt hiện có, giao địa phương quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hơn.

Đối với các tuyến xây dựng mới, việc đầu tư sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng huy động nguồn lực, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Trong số 16 tuyến mới, có 10 tuyến được triển khai trong giai đoạn trước và sau năm 2030. Khu vực phía Bắc gồm các tuyến: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (363 km), Hà Nội - Đồng Đăng (156 km), Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (187 km) và tuyến vành đai phía Đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn (31 km).

Khu vực phía Nam gồm các tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu (132 km), TP.HCM - Lộc Ninh (128 km), TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau (320 km) và An Bình - Sài Gòn - Tân Kiên (33 km).

Khu vực miền Trung có hai tuyến Vũng Áng - Mụ Giạ (105 km) và Tháp Chàm - Đà Lạt (84 km). Sáu tuyến còn lại được định hướng đầu tư sau năm 2030 gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng - Đồng Nai (555 km); Ninh Bình - Hưng Yên - Hải Phòng (64 km); tuyến vành đai phía Tây Hà Nội đoạn Ngọc Hồi - Thạch Lỗi (54 km); TP.HCM - Mộc Bài (61 km); Mỹ Thủy - Lao Bảo (114 km) và Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai (73 km).

Phát triển 2 tuyến đường sắt tốc độ cao

Theo quy hoạch điều chỉnh, Việt Nam sẽ phát triển hai tuyến đường sắt tốc độ cao. Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km được đầu tư theo hai giai đoạn trước và sau năm 2030. Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh được ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Từ nay đến 2050, sẽ có thêm hơn 4.000 km đường sắt trải khắp Việt Nam.

Định hướng đến năm 2050, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu từng bước cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống đường sắt hiện hữu nhằm nâng cao năng lực vận tải hành khách và hàng hóa; hoàn thiện kết nối tại các đầu mối đường sắt, duy trì và phát triển các tuyến nhánh kết nối cảng biển, đồng thời mở rộng các ga gắn với đường sắt chuyên dùng và đường sắt địa phương.

Bộ Xây dựng cũng sẽ nghiên cứu chuyển đổi công năng một số tuyến hoặc đoạn tuyến đường sắt hiện có, bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác khi đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Đối với các tuyến đường sắt xây dựng mới, việc đầu tư sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp nhu cầu vận tải và khả năng huy động nguồn lực, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Theo quy hoạch, các tuyến kết nối liên vùng và quốc tế sẽ được ưu tiên phát triển, gồm Ninh Bình - Hưng Yên - Hải Phòng; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối Trung Quốc; Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai; Mỹ Thủy - Lao Bảo kết nối Lào; TP.HCM - Mộc Bài theo định hướng kết nối Campuchia; tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng - Đồng Nai kết nối Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên; đồng thời khôi phục tuyến Tháp Chàm - Đà Lạt và hoàn thiện các tuyến đường sắt tại các khu đầu mối.