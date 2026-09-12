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Để tiếng nói người dân đi vào Quy hoạch sông Hồng

Thứ Bảy, 08:52, 12/09/2026
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VOV.VN - TP. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - một quy hoạch sẽ tác động trực tiếp đến không gian sống, giao thông, hạ tầng và sinh kế của hàng loạt khu dân cư ven sông.

Tại những nơi có nguy cơ phải di dời, tái thiết hoặc chỉnh trang, người dân vừa kỳ vọng diện mạo đô thị được thay đổi, vừa mong muốn những giá trị cộng đồng và cuộc sống đã gắn bó nhiều năm được tính đến.

Việc công khai bản đồ, tổ chức lấy ý kiến đang mở ra cơ hội để người dân nói lên mong muốn của mình. Nhưng làm thế nào để những ý kiến ấy thực sự được lắng nghe và trở thành một phần trong quá trình hoàn thiện quy hoạch? 

“Quy hoạch này thì tôi rất đồng tình với chủ trương của Nhà nước, Đảng, Chính phủ. Chúng tôi không phản đối, nhưng mà khu dân cư Đầm Trấu chúng tôi đã được quy hoạch năm 1998. Chúng tôi cũng mong muốn bây giờ có chỉnh trang lại cảnh quan sông Hồng thì mong giữ nguyên lại khu dân cư Đầm Trấu. Nếu có phải chuyển đi thì chỉ không quá 5km. Đa số là ý kiến dân như thế…”

Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thị Minh Chính, Tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Hồng Hà, khi nói về việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Với những người đã gắn bó hàng chục năm với khu dân cư ven sông, quy hoạch không chỉ là những đường nét trên bản đồ mà còn là câu chuyện về nơi ở, cộng đồng dân cư và cuộc sống đã được gây dựng qua nhiều năm.

De tieng noi nguoi dan di vao quy hoach song hong hinh anh 1
Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nếu như trước đây, để gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng, người dân phải chủ động làm đơn, gửi đến nhiều nơi, thì này họ có một kênh chính thức để trực tiếp đóng góp ý kiến vào đồ án quy hoạch đang được thành phố lấy ý kiến.

Chiều 11/9, tại khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, nhiều người dân đã có mặt để tìm hiểu thông tin và góp ý về việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trên những gương mặt đã quen thuộc với khu dân cư này là nhiều cảm xúc đan xen. Có người lo lắng khi nơi mình sinh sống hàng chục năm nằm trong khu vực được nghiên cứu điều chỉnh.

Có người man mác buồn trước khả năng phải rời nơi ở đã gắn bó lâu dài. Nhưng cùng với đó là sự kỳ vọng về hững ý kiến của mình lần này có thể được nghe, được tổng hợp và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Sống tại khu Đầm Trấu từ những ngày đầu khánh thành dự án, chị Phạm Huyền Trâm cho rằng việc thành phố tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tạo ra một cơ hội quan trọng để người dân thể hiện nguyện vọng.

“Trước đây chúng tôi đã tự chủ động đưa kiến nghị và theo các cá nhân, theo các tập thể khu dân cư. Thế thì bây giờ được tổ chức lấy ý kiến như thế này thật sự là rất có lợi cho người dân. Thứ nhất, nó mang tính hợp pháp.

Thứ hai, đơn kiến nghị nó được trực tiếp đến người đưa ra cái quy hoạch, người quyết định cái quy hoạch đấy. Như thế thì thực sự là rất là tốt cho chính những người dân và tốt cho cả dự án. Mong muốn sau những cái kiến nghị của chúng tôi như này thì được đưa đến đúng người có thẩm quyền.

Và số lượng kiến nghị của chúng tôi cũng như chất lượng, cũng như nội dung đảm bảo là trung thực và minh bạch, để mà nêu được lên nguyện vọng của toàn bộ dân cư, không chỉ là có dân cư khu Đầm Trấu mà nhiều khu dân cư khác”.

De tieng noi nguoi dan di vao quy hoach song hong hinh anh 2
Ảnh minh họa

Không chỉ quan tâm đến câu chuyện có phải di dời hay không, người dân còn muốn biết nếu quy hoạch được điều chỉnh thì khu dân cư hiện hữu sẽ thế nào; những nơi có giá trị lịch sử, văn hóa, cộng đồng lâu đời có được xem xét bảo tồn hay tái thiết; trường hợp phải di chuyển thì nơi ở mới ở đâu, khoảng cách thế nào và cuộc sống của người dân sẽ được bảo đảm ra sao.

Đây cũng là những vấn đề được đặt ra khi Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Một quy hoạch tác động trực tiếp đến không gian sống, hạ tầng, giao thông, cảnh quan và sinh kế của người dân ở khu vực ven sông.

Trực tiếp xem bản vẽ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được trưng bày tại nhà văn hóa tổ dân phố, ông An Đức Hạnh, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ dân phố số 7, phường Hồng Hà cho rằng việc công khai thông tin quy hoạch để người dân góp ý không chỉ là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân mà còn giúp cơ quan quản lý có thêm một kênh phản hồi từ thực tế.

“Nếu mà về sau với cái tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 mà giữ lại được một số các cái vị trí ví dụ như cái khu Đầm Trấu, hoặc là ngay cái khu An Dương của chúng tôi đây ấy thì có thể giữ lại hoặc là có những cái khu mà ở dưới gần chợ Long Biên cũng là một cái khu mà tái định cư lại. Thế còn nhìn chung thì nhân dân cũng đều ủng hộ”.

Tại phường Phú Thượng, công tác lấy ý kiến cũng đang được triển khai theo từng khu vực. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Phú Thượng cho biết, địa phương đã chuẩn bị và niêm yết bản đồ từ ngày 7/9 tại 5 điểm trên địa bàn.

Phường đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội:

“Người dân trên địa bàn phường đến năm cái điểm và Ủy ban phường đã chuẩn bị sẵn các cái phiếu lấy ý kiến. Khi người dân cho ý kiến thì cần lưu ý về đối với hai phiếu, một là về cái điều chỉnh quy hoạch, hai là cái phương án tuyến.

Ủy ban phường cũng đã chuẩn bị sẵn các cái hòm phiếu để tiếp nhận các cái phiếu xin ý kiến, phiếu lấy ý kiến của người dân trên địa bàn. Và cuối ngày thì Ủy ban phường thực hiện cái việc tổng hợp và báo cáo Ủy ban thành phố”.

Như vậy, từ việc công khai bản đồ, tổ chức các điểm tiếp nhận đến tổng hợp ý kiến, chính quyền cơ sở đang trở thành cầu nối giữa người dân và thành phố trong quá trình điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, để việc lấy ý kiến thực sự có ý nghĩa, điều quan trọng không chỉ là người dân được góp ý, mà còn là người dân phải có đủ thông tin để biết mình đang góp ý vào vấn đề gì.

Bản đồ quy hoạch cần được công khai dễ tiếp cận; những khu vực dự kiến di dời, tái thiết, cải tạo, chỉnh trang cần được giải thích rõ; những tác động đến giao thông, hạ tầng, thoát lũ và đời sống dân cư cũng cần được thông tin cụ thể.

Khi người dân hiểu rõ quy hoạch, họ mới có thể đưa ra những góp ý sát với thực tế. Và khi những ý kiến ấy được tổng hợp đầy đủ, phản hồi minh bạch, quá trình quy hoạch cũng có thêm một nguồn thông tin quan trọng từ chính những người đang sống trong không gian được quy hoạch.

Việc lấy ý kiến nhân dân vì thế không chỉ là một bước trong quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, mà còn là cơ hội để chính quyền nhìn thấy rõ hơn những điều mà một bản đồ, dù chi tiết đến đâu cũng khó thể hiện hết.

Bởi cuối cùng, một quy hoạch tốt không chỉ là quy hoạch đúng về chuyên môn, mà còn phải phù hợp với đời sống thực tế. Để làm được điều đó, tiếng nói của người dân cần được lắng nghe từ khi quy hoạch còn đang được hoàn thiện, chứ không phải đến khi những quyết định đã được triển khai trên thực địa. 

Hữu Bằng/VOV Giao thông
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