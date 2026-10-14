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Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ được mai táng trong vỏ bom tại Lào

Thứ Tư, 15:03, 14/10/2026
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VOV.VN - Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại bản Mương Kalùm Cầu, huyện Kà Lừm, tỉnh Sêkông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 

Vị trí chôn cất được xác định từ thông tin do người dân địa phương cung cấp. Theo Đội 192, cả 2 hài cốt liệt sĩ được chôn chung một hố, bên trong vỏ bom bi, tại khu vực cạnh sông Xêkông, thuộc bản Mương Kalùm Cầu.

quy tap 2 hai cot liet si duoc mai tang trong vo bom tai lao hinh anh 1
Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Huế tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sêkông- Lào
quy tap 2 hai cot liet si duoc mai tang trong vo bom tai lao hinh anh 2
Nhiều di vật của 2 liệt sĩ được tìm thấy

Quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều mảnh xương và di vật.

quy tap 2 hai cot liet si duoc mai tang trong vo bom tai lao hinh anh 3
Cả 2 hài cốt liệt sĩ đều được mai táng trong vỏ bom bi và chôn cùng một hố

Hiện, 2 hài cốt liệt sĩ đã được Đội 192 đưa về nhà quàn liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào, để bảo quản và hương khói. Đơn vị đang phối hợp với người dân địa phương tiếp tục khảo sát, tìm kiếm và thu thập thêm thông tin về các phần mộ liệt sĩ.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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