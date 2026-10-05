Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi
VOV.VN - Sáng nay (5/10), tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Động và xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.
Đây là 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại xã Đặng Thùy Trâm và xã Ba Động trong tháng 9/2026 và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động.
Trước đó, trong 2 ngày 19 và 20/9, tại khu vực đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên, xã Ba Động, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ. Tại xã Đặng Thùy Trâm, từ ngày 7 đến 15/9, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập và phát hiện 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó, 8 hài cốt được tìm thấy tại khu vực Đồi Sim và 1 hài cốt được phát hiện tại khu vực hố sâu.
Tại lễ truy điệu, các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sau đó, 12 hài cốt liệt sĩ được đưa về vị trí an táng.
Một số hình ảnh: