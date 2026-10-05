Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Đây là 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại xã Đặng Thùy Trâm và xã Ba Động trong tháng 9/2026 và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động.

12 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Hữu Phát).

Trước đó, trong 2 ngày 19 và 20/9, tại khu vực đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên, xã Ba Động, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ. Tại xã Đặng Thùy Trâm, từ ngày 7 đến 15/9, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập và phát hiện 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó, 8 hài cốt được tìm thấy tại khu vực Đồi Sim và 1 hài cốt được phát hiện tại khu vực hố sâu.

Tại lễ truy điệu, các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sau đó, 12 hài cốt liệt sĩ được đưa về vị trí an táng.

Một số hình ảnh:

Các đại biểu tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động (Ảnh: Hữu Phát).

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 dâng hương các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Hữu Phát).

Các đại biểu dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động (Ảnh: Hữu Phát).

Đưa tiễn các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh: Hữu Phát).

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động (Ảnh: Hữu Phát).

Ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động (Ảnh: Hữu Phát).